川普稱必奪格陵蘭 丹麥怒斥荒謬促美停止威脅

（法新社哥本哈根4日電） 就在美國抓捕委內瑞拉領導人的隔天，美國總統川普向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭。對此，丹麥今天呼籲美國停止「威脅」格陵蘭。

隨著華府出兵干預委內瑞拉，再度引發外界對格陵蘭的憂慮，川普已多次明確表示，希望將格陵蘭併入美國版圖。 川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）採訪時的發言，以及他最有影響力的幕僚之妻在社群媒體上傳格陵蘭全島覆蓋美國國旗的地圖，加深了外界的這些疑慮。

廣告 廣告

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今晚在聲明中表示：「我要向美國把話說清楚，所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。」 她表示：「因此，我在此嚴正要求美國，停止威脅你們長期的親密盟友，並停止威脅另一個國家的人民。他們已經說得很清楚，自己並非待價而沽的商品。」

美國的歐洲盟友對川普昨天派遣軍隊襲擊卡拉卡斯（Caracas），並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動感到震驚，目前馬杜洛正被拘押在紐約。