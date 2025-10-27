川普稱樂意與金正恩會面 未排除延長亞洲行

（法新社空軍一號上27日電） 美國總統川普今天未排除延長這趟亞洲行以會晤北韓領導人金正恩的可能性，並表示他「很樂意」與金正恩對話。

川普（Donald Trump）在抵達日本東京前，在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上與記者對話，他對於延長此次行程表達開放的態度。