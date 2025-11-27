大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
川普稱物價正滑降 美農民、企業指關稅已導致成本攀
（法新社華盛頓26日電） 隨著歲末佳節腳步近，攀升的物價對準備過節的美國家庭帶來壓力，農民與企業紛紛表示，美國總統川普的關稅措施已造成從火雞到蔬菜等各種產品的生產成本增加。
美國政府最新數據顯示，今年9月美國食品雜貨價格較去年同期上漲2.7%；政治新聞網Politico民調則顯示，食品雜貨是美國家庭最沉重的開銷。
白宮指出，今年零售商提供了更便宜的感恩節大餐，不過部分觀察家提醒，這可能是因為可供選擇的產品組合不同所致。
川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我對經濟所做的諸多努力雖然尚未獲得充分肯定，但終究會得到肯定！情況真的『很讚』。」他並強調物價正在「急劇滑降」。
然而，北卡羅來納州農民陶德（Mary Carroll Dodd）本週告訴媒體：「我們的成本增加，主要來自關稅，因此不得不調高部分蔬菜價格，包括羽衣甘藍與芥藍。」
堪薩斯州農民聯盟（Kansas Farmers Union）執行董事雷文多夫斯基（Nick Levendofsky）則說，即使在新關稅出現前，化肥、種子、農機與燃料等投入成本就已在歷史高點，如今更因關稅再度攀升。
他更指出，玉米與黃豆是火雞與畜牧飼料主要來源，當作物成本上升，火雞每磅售價自然提高。
美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）近期調查指出，生鮮蔬菜價格上漲與「農工持續短缺」有關，且工資快速攀升造成成本提高。
卡托研究所（Cato Institute）研究員霍普達（Jeremy Horpedahl）指出，勞動力不足「幾乎可以肯定與政府加強取締合法與非法移民有關」。
然而，支持川普貿易政策人士認為，關稅並非住房、食品或醫療等主要價格上漲的直接原因。
支持川普關稅政策的「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）經濟學家費瑞（Jeff Ferry）則指出，比如說美國牛肉價格上揚，主要是與近年乾旱及牛群縮減有關。
鑑於農民面臨穀物價格下滑，以及美中貿易爭端帶來的諸多挑戰，美國政府考慮對農民提供紓困補貼。
不過，雷文多夫斯基說：「農民不要紓困，他們要的是貿易，而不是補貼。」
其他人也在看
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美國經濟｜10月赤字2840億美元 關稅收入升3倍破紀錄 未來10年下調至3萬億美元
美國財政部於昨日公布因政府停擺43天延遲發布的預算報告，顯示2026財政年度首月（10月）錄得預算赤字約2,8...BossMind ・ 23 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 4 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排
位於中環的文華東方酒店推出限定Black Friday優惠，11月27日晚上9點在Klook上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！12月另有聖誕限定食物，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 52 分鐘前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，令外界關注棚網問題。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，具阻燃能力的棚網，以 18 米乘 2 米計每塊成本 75 至 90 多元一張；至於不具阻燃能力的款式，同樣面積每塊成本為 40 多至 50 多元，成本低一半，他不排除有人為了降低成本而鋌而走險。何炳德又說，現時政府只建議使用阻燃網，並非強制使用，他認為應該加強規管，將使用阻燃網成為法定強制要求。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
特斯拉高管稱選擇供應商基於質量 原產國或地理來源不構成排除性標準
【彭博】-- 特斯拉一位高管表示，這家電動汽車製造商根據技術優勢而非地理位置來評估供應商，凸顯出該公司與中國製造企業的緊密合作關係。「供應商的原產國或地理來源不構成排除性標準，」特斯拉全球副總裁陶琳周三在微博上寫道。「無論是美國、中國還是歐洲，特斯拉全球各生產基地的供應商選擇都採用同樣嚴格、客觀的標準。」她指出，特斯拉的採購決策完全基於質量、總成本、技術能力成熟度以及長期供貨連續性。陶琳的這番言論正值汽車製造商的供應鏈面臨更嚴格審查之際，此前美中間的貿易緊張局勢波及了全球汽車行業。《華爾街日報》本月早些時候報導，特斯拉計畫停止在美國組裝的汽車中使用中國製造的零組件。路透稱，通用汽車也在採取類似措施。陶琳寫道，特斯拉目前在中國本土有400多家供應鏈夥伴，很榮幸已經把其中60多家供應商引入特斯拉的全球採購體系，「助力大家走向更廣闊的世界舞台」。原文標題Tesla Picks Suppliers by Quality, Not Country, Executive SaysMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
英國財政大臣里夫斯宣布加稅260億英鎊
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯宣布增稅260億英鎊（340億美元），旨在傳遞穩定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前洩露，令投資者措手不及。Bloomberg ・ 16 小時前