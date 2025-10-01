川普稱美國面臨來自內部的戰爭 可把城市當軍隊訓練場

（法新社美國匡提科30日電） 美國總統川普今天在罕見的美軍將領集會上表示，美國面臨「來自內部的戰爭」，並建議將美國城市當作軍隊「訓練場」。

美國派駐世界各地的數百名將領今天齊聚維吉尼亞州匡提科（Quantico）。川普告訴他們準備在民主黨執政的城市取締行動上扮演更重要的角色。

川普表示：「我告訴（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth），我們應該把這一些危險城市當成我們軍隊訓練場。」

他還說：「我們會逐一整頓這些地方，這對在座某些人而言是一項重要工作。這也是一場戰爭，一場來自內部的戰爭。」

川普先前派國民兵進駐洛杉磯與華府，宣稱目的是打擊犯罪與非法移民。他還下令派遣國民兵到曼菲斯（Memphis）與波特蘭（Portland），將這些地區形容為「戰區」，並表示芝加哥將成為下一個目標。

這些城市的市長都是民主黨籍，而川普是共和黨籍。