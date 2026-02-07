川普稱與伊朗會談「非常好」 預計將有更多談判

（法新社空軍一號上6日電） 美國總統川普今天表示，在美國與伊朗雙方於阿曼舉行間接對話後，華府與伊朗進行了「非常好的會談」。

伊朗方面則表示，預期將與美國舉行更多談判，並稱讚在阿曼舉行的為期一天的會談氣氛「正面」。

在一支由航空母艦率領的美國海軍戰鬥群部署於中東水域之際，美國與伊朗代表團在阿曼首都馬斯喀特，透過阿曼的斡旋舉行了會談，但雙方並未公開進行面對面會晤。

會談結束後不久，美國宣布對一些航運實體及船隻實施新制裁，旨在抑制伊朗的石油出口。但目前尚不清楚此舉是否與會談有關。

川普在其前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的空軍一號上告訴記者：「我們同樣與伊朗進行了非常好的會談。」他並補充說：「我們將在下週初再次會面。」

然而，在伊朗警告華盛頓勿再發出威脅，以及美方提出新軍事行動的可能性後，川普表示：「如果他們達不成協議，後果將會非常嚴重。」

率領伊朗代表團的外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，會談「完全聚焦」於伊朗的核計畫。西方世界認為這項計畫旨在製造原子彈，但德黑蘭堅稱其為和平用途。

阿拉奇告訴伊朗國家電視台：「在一個非常正面的氣氛中，我們交換了論點，也聽取了對方的看法。」他並補充說，雙方已「同意繼續談判」。

阿拉奇在接受伊朗通訊社（IRNA）採訪時表示，希望華府能避免「威脅與施壓」，如此「會談才能繼續下去」。