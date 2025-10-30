川普稱與加拿大總理會談「愉快」

（法新社空軍一號機上30日電） 就在美國與加拿大爆發新一波關稅爭議之際，美國總統川普今天表示，他與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談「愉快」。

川普在空軍一號（Air Force One）上被記者問到與加拿大的最新發展時說：「我們和他進行了一場非常愉快的對話。」

加拿大一支廣告引用前美國總統雷根（Ronald Reagan）演說片段，警告對進口商品課徵高額關稅可能對美國經濟造成負面影響，引發川普不滿而宣布對加拿大進口商品加徵10%關稅，並暫停與加拿大的貿易談判。