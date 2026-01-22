川普稱達協議架構 北約：會談極具成效

（法新社比利時布魯塞爾21日電） 在美國領導人川普宣布一項關於格陵蘭的協議架構後，北大西洋公約組織（NATO）今天表示，秘書長呂特（Mark Rutte）已與川普就北極地區安全進行了「非常富有成效的」會談。

北約發言人哈特（Allison Hart）表示：「北約盟國間關於總統所提協議架構的討論，將聚焦於透過盟國的集體努力，特別是7個北極盟國，來確保北極安全。」

她補充說：「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將會推進，旨在確保俄羅斯和中國永遠無法在格陵蘭獲得經濟或軍事上的立足點。」