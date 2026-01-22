川普稱達協議架構 呂特：格陵蘭議題仍有得忙

（法新社瑞士達沃斯21日電） 在美國總統川普宣布一項旨在緩和緊張局勢的協議架構後，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天告訴法新社，在格陵蘭議題上仍有許多工作尚待完成。

呂特在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示：「我認為今晚是一次非常好的會談，但仍有許多工作要做。」