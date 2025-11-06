川普稱韓核潛艦將在美造 韓防長指國內造艦「合理」

（法新社首爾6日電） 韓國國防部今天告訴法新社，國防部長安圭伯認為在國內建造核動力潛艦是「合理的」。美國總統川普上週表示，韓國核動力潛艦將在美國建造。

川普先前宣布，韓國將在美國費城一家造船廠建造核潛艦，並強調「就在美國本土」，核子科技向來是最敏感、受最嚴格保護的軍事機密之一。

川普這些說法是在首爾當局宣布韓美達成涵蓋投資與造船領域的廣泛貿易協議之後。

批評人士指出，川普的說法可能意味著華府將要求首爾對費城造船廠投資，以換取美方在核潛艦建造上的支持。

廣告 廣告

不過，韓國國防部表示，國防部長安圭伯昨天在國會答詢時指出，從技術發展角度來看，「在國內建造是合理的」。他說：「我們認為這是合理的，因為韓國已累積超過30年的技術與研究成果。」

國防部資源管理室室長元鍾大本週也表示，「以我國現有技術建造核動力潛艦是可行的」。

元鍾大還指出，首爾若能透過與美方協商取得核潛艦燃料，並於2020年代後期進入建造階段，預計韓國首艘核動力潛艦可望於2030年代中後期下水。