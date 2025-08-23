川普稱風電行不通 羅德島風電場完工8成遭喊卡

（法新社華盛頓22日電） 美國聯邦政府今天下令位於羅德島（Rhode Island）外海的一座大型風力發電場停止所有施工，目前電場已完工80%。開發商丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）不排除走法律程序。

法新社報導，這是川普政府近期連串阻撓風力發電措施中的最新案例。川普昨天還說「風電根本行不通」。風力發電被視為友善氣候的再生能源。

沃旭（Orsted）表示，這項Revolution Wind計畫在去年取得所有必要許可後開始動工，目標是為美國羅德島州35萬多戶家庭供電。

美國海洋能源管理局（BOEM）代理局長賈康納（Matthew Giacona）今天發函，下令「停止計畫中所有正進行的活動」，以便有時間進行審查。

函中寫道：「特別是，海洋能源管理局正尋求解決與維護美國國家安全利益相關的疑慮。」但並未進一步說明。

函中還說「在海洋能源管理局完成審查前，你們不得恢復施工」。

沃旭透過聲明指出，正「評估所有選項，以迅速解決此事」，包括透過「可能的法律程序」進行交涉。

沃旭表示，這座風力發電場已完工8成，計畫中的65台風力渦輪機已有45台安裝到位，希望能在明年底前全面完工。

自從川普今年1月取代對再生能源友善的前總統拜登入主白宮以來，美國整個風力發電產業便陷入重大挑戰。

對於所有海上和陸上風電計畫，川普已凍結聯邦核發許可證和融資貸款，並多次表達他不喜歡風力發電。川普昨天在華府說：「我們不會再搞風能，我們要重拾化石燃料。」（譯者：紀錦玲）