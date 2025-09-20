川普稱TikTok協議拍板 明年初訪中

（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天盛讚與中國國家主席習近平的通話，聲稱讓中方脫手熱門短影音平台TikTok的協議雙方已拍板，並表示他將會訪問中國。

這是川普重返白宮以來，全球兩大經濟體領導人第二次通話。儘管川普過去曾猛烈批評中國，但他如今試圖控制雙邊緊張局勢。

美國花極大力氣力想把TikTok這款在美國年輕人間極為流行、川普也曾用來爭取年輕選票的社群平台從中國手中奪下。

川普先是說，習近平在通話中「批准」TikTok協議，但隨後解釋「我們還需要（正式）簽署……但我想那可能只是形式」。

川普說：「我們將會有（對TikTok）非常、非常嚴格的掌控。TikTok有巨大價值，我對它也有些偏愛，因為老實說我自己在上面表現得相當不錯。」

他還說習近平承諾將與美國合作，結束俄烏戰爭。中國雖然聲稱自身是中立方，但卻被西方國家指控間接支持俄羅斯。

川普稍早在自家社媒「真實社群」（Truth Social）上發文，稱他與習近平在包括TikTok在內的諸多重大議題上「取得進展」。

他表示，將於下月底在南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間與習近平會面，並將於明年初訪問中國，還說習近平也會在適當時間訪美，兩人之後還會再找機會通話。