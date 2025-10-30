川普突下核試令 挑動國際敏感神經

（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天結束亞洲行返回華府，但先前他突如其來下令啟動核試，令人憂心新一波大國緊張情勢升溫。

川普是在南韓釜山與中國領導人習近平峰會前，透過社媒發布啟動核試的消息。

不過川普這項宣布卻留下許多未解之謎，尤以川普究竟指的是武器系統測試，還是真正進行核試爆等，均不明確。美國自1992年以來就未曾進行過核試爆。

副總統范斯（JD Vance）表示，美國必須測試核武庫，確保能「真正發揮戰力」，但他並未具體說明川普下令進行的是哪種類型的測試。

范斯在白宮對媒體表示「總統的聲明本身已經很清楚」。

儘管如此，川普的聲明仍被視為罕見的核武挑釁。

就在幾天前，俄羅斯才宣布已測試可搭載核彈頭、以核動力推進的巡弋飛彈及海上無人機。

川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部同樣開始測試我們的核武。」

川普還聲稱，美國擁有全球最多的核武，而且這項成就是他在第一任內達成。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新年度報告，俄羅斯現有5489枚核彈頭，美國為5177枚，中國則有600枚。

川普在與習近平峰會前的相關貼文中表示，中國預計「在5年內就能追上」。