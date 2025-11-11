川普突批評法國對美國科技不公平課稅

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天接受美國電視台訪問時，突然批評法國的稅務政策，特別指科技相關。他說：「我們跟法國人之間有許多問題。」

川普（Donald Trump）接受福斯新聞台（Fox News）節目主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問，對方詢問川普對於中國學生進入美國大學就讀有何看法。殷格拉漢說：「他們不是法國人，是中國人。他們刺探我們的情報，竊取我們的智慧財產。」

此時川普突然打斷她說：「你真的以為法國人比較好嗎？我告訴你，我可不太確定。」

川普把矛頭從中國轉向法國的稅務政策，並表示這對美國來說是個問題。他說：「我們和法國人有過很多問題，我們的科技在那裡遭到不公平課稅。」

川普過去曾表示，他會對實施「歧視性」數位稅的國家「顯著」加徵關稅。