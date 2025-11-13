川普簽署法案 美政府停擺最久狀態告終

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 1 天前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 17 小時前
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款
中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，這是打擊規避資本管制的跨境交易更廣泛舉措的一部分。Bloomberg ・ 1 天前
美國政府停擺危機近尾聲 川普喜稱「大勝利」
（法新社華盛頓11日電） 隨著結束美國史上最長政府停擺的方案即將付諸最終表決，總統川普今天已自行宣布勝利，但這份協議已導致他的對手民主黨人內部產生激烈爭執。眾議院定於明天對一項支出法案進行表決，以解決持續6週的僵局，此前有8名民主黨參議員於昨天在參議院倒戈，站到了川普的共和黨一邊。法新社 ・ 1 天前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 11 小時前
大法官憂退還關稅可行性 小企老闆反駁：就像退稅一樣不難
據《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國最高法院正審理特朗普關稅合法性，部分大法官質疑若判違法需退還關稅會很繁雜。但美國進口商反駁，海關文件清楚記載每筆關稅細項，退款應該很簡單。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普簽署臨時撥款法案 美國聯邦政府結束停擺
美國特朗普簽署臨時撥款法案，結束美國歷史上持續時間最長的政府停擺(長達43日)，預計部分聯邦政府員工最快於周四(13日)重返工作崗位。特朗普表示，絕不能再讓政府停擺再次發生，呼籲參議院終止阻撓議事(拉布)的規則。AASTOCKS ・ 3 小時前
內地傳干預中芯晶片分配 優先滿足華為等巨企需求
《華爾街日報》引述知情人士報道，內地先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際(00981.HK) 的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。報道指，中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而中國的科技公司也在紛紛採取變通辦法，如爭奪有限的國內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達(Nvidia)晶片。知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓AI模型。中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。知情人士說，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內infocast ・ 21 小時前
塞爾維亞總統警告:歐俄爆發戰爭可能性增 各國正在備戰
烏克蘭表明年底前不會再就結束俄烏戰事與俄羅斯和談，俄方則批評基輔當局無意願促成和平。塞爾維亞總統武契奇警告，西方國家與俄羅斯之間的直接軍事對抗已變得不可避免，強調戰爭的可能性不再是假設，歐洲與俄羅斯爆發戰爭的可能性越來越大。 武契奇指出，歐洲各國包括羅馬尼亞、波蘭、芬蘭及一些小國都在備戰，正大規模地重新武裝，軍事開支快速增長，而俄羅斯亦在備戰，結果只有衝突，坦言塞爾維亞在這個局面中進退兩難，因此亦必須加強軍事準備。(ST)infocast ・ 2 小時前
馬克宏拚政治大秀 有意邀習近平出席明年G7峰會
彭博引述消息人士報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平出席 2026 年在法國舉行的七國集團（G7）峰會，並且已經與一些盟友討論過這個想法。 消息人士透露，馬克宏也正考慮於 12 月訪問中國。對此，法國愛麗榭宮官員回應表示，法國希望與願意協助解決全球失衡問題的主要新興鉅亨網 ・ 6 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 2 天前
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
【Yahoo新聞報道】政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人今日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國際｜美眾議院通過結束聯邦政府停擺法案
美國眾議院通過一項臨時撥款法案，待總統特朗普簽署後，將結束聯邦政府43日停擺。Fortune Insight ・ 5 小時前
俄爭取澳洲國會附近建新使館 澳洲高等法院判敗訴
（法新社雪梨12日電） 俄羅斯政府爭取在距離澳洲國會不到1公里處建新的大使館，澳洲高等法院今天判決俄方敗訴。澳洲高等法院今天判定這項法律有效，但澳洲政府也必須向俄羅斯支付賠償金。法新社 ・ 1 天前
美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。鉅亨網 ・ 1 天前
中芯晶片傳奉命優先供應華為
《華爾街日報》引述知情人士報道，由於內地先進晶片的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際（0981.HK）的產出分配方式，試圖優先滿足科技巨頭華為，以及國家領軍企業的需求。華為利用中芯國際的技術，生產AI人工智能晶片。信報財經新聞 ・ 12 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺
（法新社華盛頓12日電） 白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天指出，川普希望在今晚簽署法案，結束這場民主黨造成的毀滅性政府停擺。法新社 ・ 11 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅 北歐多國擬組戰鬥機部隊｜Yahoo
歐洲多國視俄羅斯為地區安全威脅，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）就批評，中國大量資助俄羅斯的戰爭活動，增加了歐洲的安全威脅，亦對北約構成挑戰。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
習近平會見費利佩六世 中方續延長西班牙免簽及進口更多西班牙產品
國家主席習近平早上在北京人民大會堂，會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。習近平強調，中方珍視同西班牙的傳統友好，重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願同西班牙一起，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。 習近平指，雙方要保持高層交往勢頭，加強戰略引領，進一步推進務實合作，中方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數字經濟、人工智慧等新興領域合作潛力，擴大相互投資。雙方還可以共同開拓拉美等第三方市場。另外，中方將繼續延長實施對西免簽政策。費利佩六世表示，中國的發展成就舉世矚目，令人欽佩，特別是在脫貧和綠色低碳發展方面的成功經驗值得借鑒。西班牙政府堅定不移奉行一個中國政策。西方願同中方保持密切交往，把握中方實施「十五五」規劃帶來的重要機遇。西中兩國都支援多邊主義，支持通過對話協商解決爭端，願同中方共同應對國際形勢中的不確定性，維護國際貿易秩序，促進全球經濟穩定發展。會見後，兩國元首共同見證簽署經貿、科技、教育等領域10份合作檔。會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為費利佩六世和王后萊蒂西婭舉行歡迎儀式。(ST)infocast ・ 1 天前