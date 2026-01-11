龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
川普簽署緊急命令 保護美國持有的委內瑞拉石油收益
（法新社華盛頓10日電） 白宮表示，在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭推翻後，美國總統川普昨天簽署行政命令，以保護由美國持有、來自銷售委內瑞拉石油的資金。
白宮在隨命令公布的說明資料中指出，這項命令宣布國家緊急狀態，「藉以保護存放於美國財政部帳戶的委內瑞拉石油收益，不受扣押或司法程序干擾」，並稱命令旨在「推進美國的外交政策目標」。
白宮表示：「川普（Donald Trump）總統正在防止委內瑞拉石油收益被扣押，這種情況恐危及美國確保委內瑞拉經濟與政治穩定的關鍵努力。」
美軍一週前對委內瑞拉首都發動夜襲，逮捕該國專制領袖馬杜洛。川普已明確表示，美國推翻馬杜洛的關鍵目標之一，就是要開採委內瑞拉豐富的石油儲量。
川普簽署行政命令前，昨天先在華府敦促多家石油龍頭高層投資委內瑞拉，但與會企業反應審慎，埃克森美孚公司（ExxonMobil）執行長就表示，若無全面改革，委內瑞拉不具投資價值。
雪佛龍（Chevron）是目前唯一一家獲得許可在委內瑞拉營運的美國公司。
委內瑞拉自2019年起遭華府制裁，該國擁有全球約1/5的石油儲量，曾是美國主要原油供應國之一。但根據石油輸出國家組織（OPEC）資料，2024年委內瑞拉原油產量僅占全球1%左右，長年投資不足、制裁和禁運是主要困境。
川普視該國的龐大石油儲量為進一步壓低美國國內燃油價格的契機。
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 8 小時前
美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口
【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。on.cc 東網 ・ 1 天前
特朗普威脅格陵蘭：若無法輕鬆拿下美國將「來硬的」
美國總統特朗普週五（9 日）再次對格陵蘭發出警告，他堅稱，如果美國不行動，未來可能會被俄羅斯或中國佔領。特朗普表示，如果無法「輕鬆達成」購買協議，那麼他將不得不「採取強硬手段」。鉅亨網 ・ 3 小時前
接受紐時專訪 特朗普：我不再需要受國際法的約束
美國總統特朗普日前在白宮橢圓形辦公室接受《紐約時報》長達兩小時的深度專訪，這場訪談被視為他自重返白宮以來，對其權力觀點最為直白且震撼的表述。特朗普在周四 (8 日) 刊出的內容中明確表示，身為三軍統帥，他的權力僅受限於「自身的道德」與「頭腦」，並聲稱他不再需要受國際法的約束。鉅亨網 ・ 1 天前
財政預算案下月25日發表 陳茂波：資本帳目仍錄赤字 或適度發債
新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司司長陳茂波表示，政府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地把握機遇鞏固未來增長動力。他續說，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展，又指特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率僅約12%，在國際上仍處於非常健康水平。am730 ・ 3 小時前
俄軍以榛樹導彈等攻擊烏克蘭 首都基輔最少4死22傷
俄羅斯國防部表示，今日凌晨向烏克蘭發動大規模打擊，包括使用榛樹彈道導彈及其他高精度武器，以報復烏方上月底派無人機攻擊總統普京在諾夫哥羅德州的官邸，指命中了烏方的無人機生產設施，以及為當地軍工企業提供運行保障的能源基礎設施。有俄羅斯軍事博客指，俄軍以榛樹導彈攻擊西部利沃夫一個地下天然氣儲存設施。烏克蘭官員指，俄方針對首都基輔的攻擊，造成最少4人死亡和22人受傷。市長克利奇科指，攻擊導致部分地區水電供應受阻。 (ST)#俄烏戰爭 #榛樹導彈infocast ・ 1 天前
美國公民遭ICE槍殺 全美高喊「ICE永遠撤出」
（法新社明尼阿波利斯10日電） 數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大眾普遍不滿。矛頭直指美國移民暨海關執法局（ICE），因該機構執行總統川普大規模驅逐行動，正深陷日益高漲的反對浪潮中。法新社 ・ 4 小時前
伊朗示威持續升溫 當局實施歷來最嚴網絡封鎖 警告示威者是「真主的敵人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗多地示威持續升溫，民眾無視政府連日來的強力鎮壓，於昨日（10 日）晚再度上街抗議。據報安全部隊與示威者爆發激烈衝突，過去 3 日已有數百人死傷，當局同時加強封鎖互聯網。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美對中無人機禁令未落實先撤回，疑為四月習特會讓路
美國商務部早先宣布，已撤回原計劃針對中國無人機進口設限的提案。外界分析，這一決定可能與中美高層即將展開的會晤有關。該措施原本旨在應對供應鏈及國家安全風險，但最終於白宮審議階段被暫停，或代表目前美方將外交優先級擺在國安之上。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
伊朗最高領袖強硬表態：不會向抗議與川普威脅低頭
根據《華爾街日報》周五 (9 日) 報導，伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 表示，面對持續擴大的示威和美國總統川普的干預威脅，伊朗不會讓步。去年 12 月因貨幣重貶、通膨高漲引發的抗議，如今已演變成要求推翻政權的呼聲。鉅亨網 ・ 1 天前
財政預算案2月25日發表 港府：料本年度資本帳目仍錄赤字
【on.cc東網專訊】新一份財政預算案2月25日發表。財金官員今日(11日)在網誌表示，基建投入的回報在建成以後才陸續顯現，隨着政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。港府將借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展。目前，特區政府未償還債務on.cc 東網 ・ 4 小時前
IEEPA被判違憲關稅也能不受影響！貝森特：仍可補足稅收、但川普談判籌碼恐受限
美國財政部長貝森特指出，若最高法院裁定川普依 IEEPA 實施的關稅違憲，美國仍可透過其他法律維持關稅收入，但將削弱川普在國安與貿易談判上的政策彈性與槓桿。鉅亨網 ・ 1 天前
哈塞特：若最高法院否定關稅緊急權力 白宮仍有替代工具
美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)周五表示，若最高法院裁定總統特朗普無權動用緊急權力徵收大規模關稅，白宮已準備好啟動其他替代措施。 哈塞特指出，政府高層前一晚已就相關情境進行討論，研究一旦最高法院否決依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅，下一步可採取的行動。 他強調，政府仍掌握多項其他法律授權，可迅速複製目前與其他國家達成的貿易安排，效果相若。哈塞特稱，政府預期最終能在法律上勝出，但即使敗訴，也已有其他工具可達致相同政策目標。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
李在明指或有民間無人機侵入北韓 組建軍方及警方聯合調查組
南韓總統李在明指示組建軍方及警方聯合調查組，迅速對可能有民間無人機侵入北韓一事，展開調查，並表示若事件屬實，將是威脅朝鮮半島和平與國家安全的重大犯罪。較早時，南韓國防部長安圭伯說，北韓公開照片中的無人機，並非南韓軍方持有的機型，國防部方面亦表示，確認軍方在北韓公布的相關日期，未使用無人機。北韓官方《朝中社》在星期六報道，人民軍總參謀部發言人發表聲明指出，繼2024年10月製造平壤上空無人機入侵事件後，南韓在新年伊始放飛無人機侵犯北韓領空，再次進行嚴重挑釁。（BC)#南韓 #北韓 #李在明infocast ・ 7 小時前
哈梅內伊稱示威者圖取悅別國總統 強調不於暴徒面前退縮
伊朗因經濟問題引發的示威浪潮持續。最高領袖哈梅內伊發表全國電視講話,指出示威者是流亡反對組織及美國的代理人,形容他們是一批透過破壞公共財物、試圖取悅別國總統的騷亂份子。報道指,哈梅內伊所指的是美國總統特朗普。他又強調伊朗伊斯蘭共和國不會在暴徒面前退縮,不會容忍破壞公共財物的行為,亦不會容忍為外國勢力效力的僱傭兵,敦促特朗普應關注美國自身問題。伊朗最高國家安全委員會發聲明指已部署安全及執法力量,壓制以色列及以色列幕後支持者美國破壞伊朗穩定的圖謀。革命衛隊亦發聲明表示,絕不容忍國家當前的局勢持續落去。檢察官員說實施破壞活動、焚燒公共財產或與安全部隊衝突的人,將面臨死刑。因物價上漲及貨幣貶值,伊朗首都德黑蘭自上月28日起爆發抗議活動,示威浪潮其後更蔓延至全國。伊朗當局承諾解決經濟問題,同時誓言打擊暴力及破壞行為。特朗普較早時表示,如果示威者被殺害,將對伊朗作出非常嚴厲的打擊。 (BC)#伊朗 #特朗普 #哈梅內伊 #美國 #美股infocast ・ 1 天前
伊朗大規模抗議持續 首都德黑蘭等地民眾上街
影片顯示，伊朗首都及其他城市出現大批示威者上街遊行，被形容為近年來反對神權統治力量最大的一次集體行動。 星期四（1月8日）晚間出現在德黑蘭及第二大城馬什哈德（Mashhad）的和平示威未遭安全部隊驅散，其影像已由BBC波斯語網（BBC News Persian）核實。 隨後，一個監測組織報告稱，伊朗全國互聯網遭到封鎖。 從影像中可聽到示威者呼喊推翻伊朗最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah ...BBC News 中文 ・ 1 天前
委內瑞拉外長稱政府決定與美國啟動探索式外交進程
委內瑞拉外長希爾透過社交媒體發表政府公報,指出委內瑞拉政府決定與美國政府啟動探索式外交進程,推動恢復各自外交使團工作,制定共同關心的工作議程。《新華社》亦引述美國傳媒報道,指出美國國務院表示官員已於當地星期五抵達委內瑞拉首都加拉加斯,評估重新開放美國駐委內瑞拉大使館的可能性。報道指抵達加拉加斯的美方官員,有美國國務院設於哥倫比亞的委內瑞拉事務代表處外交與安全人員,當中包括美國駐哥倫比亞大使館臨時代辦麥克納馬拉,他們此行的目標是對於在委內瑞拉可能分階段恢復相關運作,進行初步評估。 (BC)#委內瑞拉 #美國 #美股infocast ・ 1 天前
特朗普稱取消對委內瑞拉第二波軍事打擊
美國總統特朗普9日稱，已取消先前預計的對委內瑞拉第二波軍事打擊。特朗普在社群媒體上稱，第二波打擊「看起來不需要」。但出於安全保障目的，所有美國艦船都留在原地。#特朗普 #委內瑞拉 (CW)infocast ・ 1 天前
市民於預算案諮詢關注問題廣 陳茂波稱推動經濟多元發展
財政司司長陳茂波出席《香港電台》舉辦2026/27財政預算案諮詢的《眾言堂》,與市民交流聽取意見,出席市民關注的問題廣泛。有退休長者指出,因為居住私樓,要支付大廈管理費、屋苑維修費、差餉等,形容以往在職時有交稅,惟老來有少許積蓄就像被懲罰,希望政府支援這個群組。有打工一族表示,中小企感受不到經濟復甦,網購嚴重影響香港零售業,希望政府留意中產需要。亦有市民提及對樓宇更新的憂慮、如何協助中小企產業升級、青年及少數族裔向上流、推動盛事經濟,以及2萬港元新生嬰兒現金獎勵計劃本年底完結,政府會否有新政策鼓勵生育等。陳茂波逐一回應,指出政府有持續支援長者;香港樓宇樓齡高,政府多方面支援業主,市建局正在跟進,盡量令流程不會太繁複。他又說,推動旅遊發展及盛事經濟需要結合各方面,舉例啟德體育園舉辦演唱會,如何讓遊客過夜及消費,當局正積極研究如何做得更好。至於生育問題,他表示已聽到有關意見,亦鼓勵市民多生育。陳茂波總結時強調,政府會出力推動香港經濟多元發展,提升不同服務。由於不同範疇有不同需要,地緣政治風險高,政府必須保留一定資金,兼顧統籌、發展、安全。 (BC)#陳茂波 #預算案infocast ・ 1 天前
伊朗抗議活動升級 互聯網全國斷網
【彭博】— 伊朗為平息抗議活動，隔夜限制了互聯網和電話接入，此前似乎有數千名示威者走上了德黑蘭和全國各地的街頭。Bloomberg ・ 1 天前