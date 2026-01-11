川普簽署緊急命令 保護美國持有的委內瑞拉石油收益

伊朗因經濟問題引發的示威浪潮持續。最高領袖哈梅內伊發表全國電視講話,指出示威者是流亡反對組織及美國的代理人,形容他們是一批透過破壞公共財物、試圖取悅別國總統的騷亂份子。報道指,哈梅內伊所指的是美國總統特朗普。他又強調伊朗伊斯蘭共和國不會在暴徒面前退縮,不會容忍破壞公共財物的行為,亦不會容忍為外國勢力效力的僱傭兵,敦促特朗普應關注美國自身問題。伊朗最高國家安全委員會發聲明指已部署安全及執法力量,壓制以色列及以色列幕後支持者美國破壞伊朗穩定的圖謀。革命衛隊亦發聲明表示,絕不容忍國家當前的局勢持續落去。檢察官員說實施破壞活動、焚燒公共財產或與安全部隊衝突的人,將面臨死刑。因物價上漲及貨幣貶值,伊朗首都德黑蘭自上月28日起爆發抗議活動,示威浪潮其後更蔓延至全國。伊朗當局承諾解決經濟問題,同時誓言打擊暴力及破壞行為。特朗普較早時表示,如果示威者被殺害,將對伊朗作出非常嚴厲的打擊。 (BC)#伊朗 #特朗普 #哈梅內伊 #美國 #美股

infocast ・ 1 天前