中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
川普籲停火後 以色列持續空襲砲擊加薩
（法新社耶路撒冷4日電） 儘管美國總統川普在哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。
加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「這是一個非常暴力的夜晚，儘管川普（Donald Trump）呼籲停止轟炸，以色列軍方仍對加薩市及加薩走廊其他地區發動數十次空襲和砲擊。」
巴薩爾所屬的民防機構為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的救援單位，他還說，夜間轟炸造成20戶民宅全毀。
加薩市的浸信會醫院發表聲明說，該院收治加薩市塔法區（Tuffah）遭到空襲的民宅傷患，其中包括4名罹難者及數名傷者。
加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院（Nasser hospital）則表示，在一處收容流離失所者的帳篷遭無人機攻擊後，2名兒童喪生、8人受傷。
川普日前提出加薩和平方案，並獲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持，內容包括停火、72小時內釋放人質、哈瑪斯解除武裝以及以色列軍隊分階段撤出加薩。
哈瑪斯昨天表示，願意根據川普停火提案，釋放所有加薩人質。川普隨後發文說，相信哈瑪斯已準備好迎接持久和平，以色列須立即停止轟炸加薩，才能安全且迅速地救出人質。
其他人也在看
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 4 小時前
高盛估算美首領失業救濟人數微升
高盛對各州失業救濟申請數據的分析顯示，上周美國失業救濟申請人數小幅上升。該分析基於聯邦政府停擺期間各州發布的數據。 Jan Hatzius等高盛經濟學家在致客戶的報告中指出，截至9月27日當周，初次申請失業救濟人數升至約22.4萬，高於政府在此前一期報告的21.8萬。該行採用了勞工部預先公佈的季節性因素對現有各州原始數據進行了調整。Bloomberg ・ 17 小時前
政府停擺恐讓聯準會「摸黑決策」 關鍵通膨數據面臨作廢風險
美國政府的停擺已導致數十萬聯邦雇員被迫休假，但其衝擊正蔓延至經濟層面，特別是對於正在權衡是否再次降息的美國聯準會及其仰賴的關鍵經濟數據。由於政府關門，原定發布的重要通膨與就業報告將被推遲，甚至可能導致部分報告完全無法產出鉅亨網 ・ 21 小時前
古爾斯比：美政府關閉期間無經濟數據 如同盲目飛行
芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比周四表示，鑑於持續的美國政府停擺期間缺乏官方報告，中央銀行將根據可用的即時指標作出決策，目前該些指標顯示失業率持平，他希望政府停擺能迅速結束，且不會對經濟造成更廣泛的影響。 他稱，在沒有官方失業率數據的情況下，聯邦儲備局將根據現有資訊做出決策。在政府停擺期間沒有經濟數據，就像盲目飛行一樣。他續稱，停擺的直接影響將落在聯邦政府員工身上，他們將無法按時收到薪水。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Threads上爆紅「飲水神器」！Owala有超過Stanley的趨勢？最平$233買到、Amazon也有得入手
從Stanley爆紅開始，水壺除了實際的用途，還變成日常生活中必不可少的時尚配件。而且飲水對於人體健康而言，有說不清的好處，缺水更會令皮膚暗沉。Yahoo購物專員發現大家都有在默默提升自己的飲水裝備，現實中會看到同事桌上的漂亮水壺，Threads上也有很多人在分享「Owala」水壺，討論熱度甚至有超越Stanley的跡象。究竟Owala為什麼這麼紅？Owala在哪裡入手？以下會跟大家娓娓道來。Yahoo Food ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 23 小時前
消委會蛋糕｜減肥注意！Lady M未算最肥？瑞士卷只排第二 最高脂係…
消委會蛋糕報告出爐！減肥又想食蛋糕？就要看清哪款蛋糕最肥。消委會第530期聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試10種非預先包裝蛋糕的糖及脂肪含量，發現在100款非預先包裝的蛋糕樣本中，逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」。Yahoo Food ・ 1 天前
中國「霸總」短劇遭整頓 美國現實霸總比劇情更誇張？
中國廣電整頓「霸總」短劇，但美國現實卻天天上演真人版霸總秀：馬斯克操控市場，貝索斯分身千億，特朗普更以「霸總」姿態震驚全球，現實比劇更誇張。Yahoo財經 ・ 1 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 1 天前
風林火山︳任賢齊金城武唔肯為麥浚龍補戲原因曝光？網民指上吊戲真做替身險出事激嬲小齊
麥浚龍（Juno）執導的「都市傳說」作品《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 天前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國官媒為K字簽證發文辯護：要贏得未來 就必須聚天下英才而用之
中國官方媒體近日為一項吸引全球人才的新簽證計畫辯護，此前許多居民擔憂工作機會被外國人擠佔，與此同時青年失業率已攀升至兩年高點。Bloomberg ・ 1 天前
鄭秀文情迷越南法包！從香港食到去河內！究竟邊間法包咁特別？
鄭秀文（Sammi）向來愛在社交平台分享喜歡的美食，早前就分享愛上了吃越南法包！在香港食完仲未夠喉，更表示首次去越南河內旅行，當然少不了要大吃一頓越南菜，當中更分享最喜歡吃河內的哪間越式法包及其獨特食法！想知道是哪間法包深得Sammi歡心？馬上看看Yahoo Food的介紹！Yahoo Food ・ 1 天前