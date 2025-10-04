川普籲停火後 以色列持續空襲砲擊加薩

（法新社耶路撒冷4日電） 儘管美國總統川普在哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「這是一個非常暴力的夜晚，儘管川普（Donald Trump）呼籲停止轟炸，以色列軍方仍對加薩市及加薩走廊其他地區發動數十次空襲和砲擊。」

巴薩爾所屬的民防機構為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的救援單位，他還說，夜間轟炸造成20戶民宅全毀。

加薩市的浸信會醫院發表聲明說，該院收治加薩市塔法區（Tuffah）遭到空襲的民宅傷患，其中包括4名罹難者及數名傷者。

加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院（Nasser hospital）則表示，在一處收容流離失所者的帳篷遭無人機攻擊後，2名兒童喪生、8人受傷。

川普日前提出加薩和平方案，並獲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持，內容包括停火、72小時內釋放人質、哈瑪斯解除武裝以及以色列軍隊分階段撤出加薩。

哈瑪斯昨天表示，願意根據川普停火提案，釋放所有加薩人質。川普隨後發文說，相信哈瑪斯已準備好迎接持久和平，以色列須立即停止轟炸加薩，才能安全且迅速地救出人質。