川普終止出生公民權案 美國最高法院同意審理

（法新社華盛頓5日電） 美國最高法院今天同意審理總統川普試圖終止出生公民權的案件。

以保守派為主的美國最高法院，尚未針對這起重大案件排定口頭辯論日期，但預料將在明年初審理，並於6月做出裁決。

多個下級法院已裁定，川普試圖限制一項法律的舉措違憲。該法律明確規定，任何在美國土地上出生的人，都會自動獲得美國公民身分。

川普今年1月上任首日便簽署行政命令，規定父母在美國非法居留或持臨時簽證者，其在美國出生的子女將不再自動取得美國公民身分。

下級法院裁定這項命令違反美國憲法第14修正案，該修正案規定：「凡在美國出生或歸化，並受其管轄之人，皆為美國及其所居住州之公民。」

川普的行政命令主張，非法入境者或持簽證入境者並非「受美國管轄」，因此被排除在上述公民類別之外。

然而，最高法院早在1898年一項具里程碑意義的判決中，便否決了如此狹隘的定義。

川普政府也辯稱，第14修正案是在內戰後通過，是為了解決前奴隸的權利問題，而非給予無證移民或短期訪客的子女公民權。

川普的行政命令原定於2月19日生效，但在多起訴訟中遭法官裁定政府敗訴，使得這項命令遭到擱置。