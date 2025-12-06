精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
川普終止出生公民權案 美國最高法院同意審理
（法新社華盛頓5日電） 美國最高法院今天同意審理總統川普試圖終止出生公民權的案件。
以保守派為主的美國最高法院，尚未針對這起重大案件排定口頭辯論日期，但預料將在明年初審理，並於6月做出裁決。
多個下級法院已裁定，川普試圖限制一項法律的舉措違憲。該法律明確規定，任何在美國土地上出生的人，都會自動獲得美國公民身分。
川普今年1月上任首日便簽署行政命令，規定父母在美國非法居留或持臨時簽證者，其在美國出生的子女將不再自動取得美國公民身分。
下級法院裁定這項命令違反美國憲法第14修正案，該修正案規定：「凡在美國出生或歸化，並受其管轄之人，皆為美國及其所居住州之公民。」
川普的行政命令主張，非法入境者或持簽證入境者並非「受美國管轄」，因此被排除在上述公民類別之外。
然而，最高法院早在1898年一項具里程碑意義的判決中，便否決了如此狹隘的定義。
川普政府也辯稱，第14修正案是在內戰後通過，是為了解決前奴隸的權利問題，而非給予無證移民或短期訪客的子女公民權。
川普的行政命令原定於2月19日生效，但在多起訴訟中遭法官裁定政府敗訴，使得這項命令遭到擱置。
其他人也在看
普京警告烏軍必須撤出頓巴斯地區 否則俄羅斯武力佔領
正在訪問印度的俄羅斯總統普京，接受當地傳媒訪問時再次警告，烏克蘭軍隊必須撤出烏東的頓巴斯地區，否則俄羅斯將武力佔領該地區。莫斯科目前控制頓巴斯地區約85%領土。普京指，莫斯科對美國提出的和平計劃部分內容持不同意見，但沒有具體說明分在哪些部分有分歧。分析相信至少有兩個重要的爭議點，被俄軍佔領的烏克蘭領土的歸屬、以及對烏克蘭的安全保障。普京發表這番言論前，美國總統特朗普形容美國代表團在俄羅斯與普京進行了不錯的會晤，又認為普京希望看到戰爭結束。而烏克蘭代表團將赴美國參加新一輪會談。 (ST)#俄烏戰爭 #普京 #和平計劃 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普政府示警歐洲：若不改變將面臨文明被抹除的風險
【彭博】— 白宮在一份年度國家安全更新中表示，經過數十年的經濟下滑、政治審查和移民潮，歐洲面臨「文明被抹除」的風險。這份報告構成了特朗普政府對歐洲大陸的又一次尖銳批評。Bloomberg ・ 16 小時前
華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適on.cc 東網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo
大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，甚至有討論指立法會選舉應該延期，直至行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。Yahoo新聞 ・ 1 天前
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 1 天前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
最糟情況來了？四因素恐讓美明年陷滯脹
據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，加拿大皇家銀行 (RY-US) 警告，美國經濟明年恐面臨「輕度停滯性通膨」，經濟成長放緩但通膨卻居高不下的處境。鉅亨網 ・ 1 天前
中方：絕不接受高市早苗用立場沒變化敷衍搪塞
日本傳媒報道，日本首相高市早苗昨日在參議院全體會議上引述《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方的態度是明確的，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。林劍稱，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能否準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容，為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，質疑背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。 (WL)infocast ・ 1 天前
聯儲局「潛在」新主席哈塞特預計下周會減息25個基點
【彭博】— 白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，聯儲局應該在下周的會議上降息，他並預測下調幅度為25個基點。Bloomberg ・ 1 天前
馬克宏訪中簽多項合作協議 法國將迎新大熊貓！
中國領導人周四（4 日）在北京人民大會堂同法國總統馬克宏舉行會談，並在會後共同會見中外記者，中法兩國當天簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。鉅亨網 ・ 1 天前
德國經濟「自由落體」 總理默茨執政聯盟深陷生存危機
【彭博】— 德國總理弗里德里希·默茨與社會民主黨的執政聯盟正面臨自釀的生存危機，可能在其執政僅七個月後便宣告終結。Bloomberg ・ 1 天前
普丁：準備好為印度不間斷供應石油
（法新社新德里5日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，俄方已經準備好繼續向印度「不間斷供應」燃料。他透過傳譯指出：「我們已經準備好為高速成長的印度經濟繼續不間斷供應燃料。」法新社 ・ 17 小時前
外交部：中國海軍和海警依法在東海和南海活動 不必過度解讀
中國外交部記者會上，有記者提問中方能否確認，是否正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇。外交部發言人林劍回應指，有關情況建議向中方的主管部門詢問，但強調中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。 (ST) (ST)infocast ・ 22 小時前
全港大維修樓宇周六前拆棚網 下周起就地採樣 化驗合格才可上架
大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，發展局昨日（12月3日）宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三日內，即星期六（6日）或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和政府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。更多消息：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數發展局局長甯漢豪宣布，所有現時正進行大維修、且外牆設有棚網的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，都需在本周六或之前，完成棚網下架工作。全港目前正做大維修且設有棚網的私營樓宇約200多幢，公營房屋或政府大樓的維修項目約有10幾宗。甯漢豪表示，若未能在限時內拆除棚網，要預先通報審查部門，審視是否有合理的理由可以作出通融。她強調，下架的決定是出於希望保障公眾安全，不代表現時所有的棚網都不合規。她說，拆棚網的費用由承建商負責。甯漢豪表示，棚網下架後，屋宇署會爭取在下周發出新的作業守則，要求所有棚網的物料送到工地時就地採樣，經過指定的檢28Hse.com ・ 1 天前
宏都拉斯總統大選 川普屬意人選再度微幅領先
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯總統大選計票仍在進行中，美國總統川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉今天再度微幅超前對手，但兩人票數仍相當拉鋸。宏都拉斯大選已有超過86%選票完成計票，但目前仍無法判定誰會勝出。法新社 ・ 1 天前
日本政府傳不會阻撓央行本月加息
日本央行將在本月18至19日舉行貨幣政策會議。外電引述消息人士指出，若央行決定在該次會議上加息，日本首相高市早苗政府的主要成員不會阻撓。不過，消息人士補充道，也有一些高級官員反對在這個時機加息。日本央行行長植田和男周於是12月1日對該行蓄勢加息發出清晰暗示，表明本月的貨幣政策會議上將就可能調升利率作深入討論，並提到經濟展望得以實現增長的機會正緩速上升。這一表述被視為加息可能性極大的明確訊號。#日本央行 #植田和男 (CW)infocast ・ 1 天前
國家商務部：若日方一意孤行中方將採必要措施 一切後果由日方承擔
國家商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會上強調，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施。而一切後果由日方承擔。(ta/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議
（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天與盧安達及剛果民主共和國的總統簽署和平協議。川普（Donald Trump）今天在華府接待民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）以及長期執政的盧安達總統卡加米（Paul Kagame）。法新社 ・ 1 天前
據報高市早苗擬邀李在明下月訪日在奈良會談
日本《共同社》引述日韓外交消息人士透露，日本首相高市早苗已協調明年1月中在家鄉奈良，與南韓總統李在明會談，作為兩國首腦互訪「穿梭外交」的一環。報道指，高市希望通過在家鄉款待李在明，構建雙方密切關係，並希望通過首腦頻繁會談，切實推進促使日韓關係穩定發展。而李在明亦展示希望調解日中關係的意願，外界關注他在緩解日中緊張關係發揮的作用。 李在明就任總統後，今年8月首次訪日，與時任首相石破茂在東京會談，石破茂於9月回訪南韓。李在明10月底在南韓慶州亞太經合組織(APEC)峰會期間，與當時新上任的高市舉行首次會談，兩人上月在南非約翰內斯堡出席二十國集團(G20)峰會期間亦有交談。 (ST)#高市早苗 #李在明 (ST)infocast ・ 1 天前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 12 小時前