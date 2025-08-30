川普終止賀錦麗特勤保護 白宮官員證實

（法新社華盛頓29日電） 白宮官員今天表示，美國總統川普已撤銷前副總統賀錦麗（Kamala Harris）享有的特勤局（Secret Service）維安保護。外界批評這項決定是川普對政敵發動新一波報復的行動。

賀錦麗是民主黨人，目前預計將在數週內展開新書宣傳行程，這本書的內容涉及她去年在總統大選中對決川普卻失利一事。

根據慣例，特勤局會在副總統卸任後提供6個月的安全保護，賀錦麗的保護期限已於7月21日結束。

不過，時任總統拜登曾下令將賀錦麗的特勤保護延長1年，此事一直未對外公開。

如今，一名白宮高階官員匿名向法新社證實，川普已正式終止這項延長令。

賀錦麗辦公室也證實了相關決定。

賀錦麗的高級顧問艾倫（Kirsten Allen）對法新社表示：「副總統非常感謝美國特勤局的專業、敬業與堅定守護安全的承諾。」