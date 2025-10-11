川普結束今年第2次健檢 回程向媒體豎起大拇指

（法新社華盛頓10日電） 79歲的美國總統川普（Donald Trump）今天結束今年第2次健康檢查，並在返回白宮的途中被問及健檢時，豎起大拇指。白宮預期會在稍晚公布健檢細節。

川普目前是美國史上最年長的在位民選總統，他這次在華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受檢查。他在檢查過後，於返回白宮的途中被媒體問及健檢如何時，豎起大拇指回應，不過他並未進一步說明。

川普這次健檢與上一次白宮公布他罹患慢性靜脈功能不全症狀僅相距3個月，當時外界頻繁揣測川普右手常見的瘀青與腿部腫脹。

白宮本週稍早表示，這次健檢屬於「年度」例行檢查；不過報導指出，川普4月已接受過1次年度體檢。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴媒體，他將接受「類似半年一次的健康檢查」，並認為自己「身心狀況極佳」。

共和黨籍的川普，當時也發表他慣有的長篇抨擊性談話，也就是把自己的健康狀況與歷任總統相比，尤其是針對民主黨籍的前任總統拜登（Joe Biden）。

川普昨天提到上次健檢時表示，「我也接受了認知測驗，這充滿風險，因為如果我表現不好，你們就會大肆報導，不過我當時的成績很好」。