樺加沙強度或達超強颱 沿岸水位或與山竹天鴿相若
川普網路發文 公開要求司法部起訴政敵
（法新社華盛頓20日電） 美國總統川普今天公開促請司法部對其政敵如謝安達和詹樂霞等人採取行動，批評人士認為此舉破壞司法部傳統的獨立精神。
川普在顯然是以司法部長邦迪（Pam Bondi）為對象的貼文中，就未對加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）採取法律行動感到憤怒。
謝安達與詹樂霞，還有其它幾名同為民主黨的官員，都遭到川普親信、聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造抵押貸款的申請文件。
川普表示，「我們不能再拖，這會損害我們的聲譽和信譽。」
川普昨天解雇負責調查詹樂霞的維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）。據報，希伯特堅稱沒有足夠證據指控詹樂霞涉犯抵押貸款詐欺罪。
「紐約時報」與美國其它媒體報導，希伯特昨天透過電子郵件通知同僚辭職。
川普今天表示，「我開除（希伯特）了，這是一件非常有力的案子，許多律師與法律專家都這麼說。」川普顯然是指對詹樂霞的調查。
過去幾年，謝安達和詹樂霞分別領導對川普的調查，皆與川普有過衝突，川普稱那些案子是政治獵巫。
時任聯邦眾議員的謝安達在川普第1個任期內，領導對川普首起彈劾審判的起訴工作，川普被指控施壓烏克蘭介入2020年大選。
另一方面，川普離開白宮後，詹樂霞對川普提起一項重大民事詐欺訴訟，指控他及其公司非法誇大財產，操弄房價以獲得銀行優惠貸款或保險條件。
川普今天寫著：「他們彈劾我2次，並起訴我（5次！），這都毫無根據。正義必須伸張，現在！！！」
川普表示，他將提名白宮助理哈利根（Lindsey Halligan）接替希伯特職位。哈利根一直在領導對史密森尼學會（Smithsonian Institution）「分裂或黨派敘事」內容的審查。
