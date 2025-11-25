川普習近平通話 雙方互訪行程確認

【Now Sports】曼聯周一在英超明明多踢對手一人，仍主場以0:1不敵愛華頓，領隊阿摩廉賽後直言沮喪不已。阿摩廉賽後說：「我實在感到懊惱，一如任何其他支持曼聯的人。我們該為比賽初段的表現，以及未能理解如何在面對人家少踢一人情況下作賽感到懊惱。對手值得獲勝。我們下半場有很多透過傳中與二次埋門的機會，但缺乏質素與決策能力。愛華頓是更出色的一隊。」今仗是這名葡萄牙籍主帥領軍出賽1周年，而球隊賽前5場不敗，結果在多踢一人情況下落敗，難免令人失望，他亦為敗陣感到意外。 「我知道我們還有很多工作要做，但實在為如何處理比賽感到很沮喪。」他續說：「我們的水準下降了。」

now.com 體育 ・ 6 小時前