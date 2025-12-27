川普耶誕福音：祈福夾雜海外空襲、歸罪政敵

（法新社華盛頓26日電） 今年耶誕重歸川普主政，然而他端出的「耶誕福音」卻是海外發動空襲、在國內語多政治威脅，藉節慶展現一套根植於怨懟、不以和平為本的權力觀，與他和高層幕僚強調基督信仰格格不入。

川普23、24日在Truth Social大量發文，一改慣例的節日祝福傳遞善意，反而宣布美軍在奈及利亞對聖戰分子發動軍事行動，並痛罵政敵。

川普表示，這波空襲是針對西非國家「屠殺基督徒」事件的報復。隨後，他還發出帶有嘲諷意味的耶誕祝福，對象是「激進左派敗類」。

廣告 廣告

川普25日耶誕當天語氣更加陰沉，稱「好好享受這可能是你最後一次的快樂耶誕」。這段難以捉摸的警告，似乎在暗指他認為民主黨人將因已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案全數公開而遭揭發。

相較之下，白宮在當天稍晚依慣例發布訊息，內容大量引用聖經，署名來自總統與第一夫人梅蘭妮亞。

聲明中7度提及上帝，讚頌「我們的主與救主、耶穌基督的誕生」，並祈求「上帝長存的愛、神聖的憐憫與永恆的和平」。

行政團隊也多以基督信仰作為節日訊息主題，例如國土安全部呼籲美國民眾「記住基督誕生的神蹟」；國務卿盧比歐（Marco Rubio）則曬出馬槽照片，談到「因基督帶來永生希望」。

川普始終標榜他讓真正的「Merry Christmas」重回公共生活，指控之前歐巴馬（Barack Obama）任內推行「Happy Holidays」以照顧多元信仰的做法。

然而，今年川普完全未參加正式禮拜。官方行程顯示，79歲的川普在佛羅里達州的海湖俱樂部度假，未前往教堂。