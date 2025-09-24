川普聯大手扶梯停擺 聯合國：攝影師誤觸安全裝置

（法新社紐約聯合國總部23日電） 美國總統川普今天到聯合國大會發表演說，卻遭遇手扶梯和提詞器接連出包的窘境。聯合國事後表示，手扶梯故障，有可能是攝影師誤觸安全裝置。

79歲的川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）今天踏上聯合國總部的手扶梯，但才沒多遠手扶梯就突然停止運轉。

川普接著在聯大發表演說時，提詞機同樣失靈。他笑著說：「操作這個提詞機的人要倒大楣了。」他還說：「我從聯合國得到兩件事：1個壞了的手扶梯和1個故障的提詞機。」

聯合國事後出面表示，這兩起故障都有簡單的解釋。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，手扶梯中央處理器顯示，手扶梯「梳齒板的內建安全機制被觸發」而停機。

他說，當時川普的攝影師為了拍攝抵達畫面倒退著上手扶梯，可能因此「無意觸發了安全裝置」。

杜雅里克在聲明中說：「這項安全機制意在防止人員或物體意外被捲入。」

至於提詞機，杜雅里克說：「我們不予置評，因為美國總統的提詞機是由白宮操作。」