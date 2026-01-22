川普與北約達成格陵蘭協議架構 格陵蘭總理稱不知內容

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
（法新社格陵蘭首府努克22日電） 格陵蘭總理尼爾森今天表示，對於美國總統川普與北約秘書長呂特會面後宣布涉及格陵蘭的協議架構，他不知道內容，並強調不能在無格陵蘭參與下達成任何協議。
尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在記者會上表示：「除了格陵蘭與丹麥王國之外，沒有人有權在沒有我們的情況下，做出有關格陵蘭及丹麥王國的交易或協議。」格陵蘭是丹麥的自治領土。
他補充道：「我們有一些底線…必須尊重我們的領土完整，必須尊重國際法與主權。」
尼爾森並指自己未參與討論，但他「很高興」川普（Donald Trump）說明不會使用武力奪島。
川普昨天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）會面後，放棄以武力奪取格陵蘭的威脅，改稱已就格陵蘭達成協議架構。
有關這項協議架構的細節，目前尚不明朗。
一名熟悉川普與呂特磋商情況的消息人士今天告訴法新社，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。
