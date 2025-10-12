川普與埃及總統塞西主持加薩和平峰會 逾20國領袖預計出席

【彭博】-- 高盛集團對聯邦政府關門期間的州級數據分析測算，美國上周申領失業福利的人數出現了增加。由Jan Hatzius牽頭的高盛經濟學家在一份研報中表示，截至10月4日當周的初請失業金人數增加到了23.4萬。高盛在計算中使用美國勞工部預先發布的季節性因素來對可用的原始州級數據進行調整。由於聯邦政府停擺，勞工部周四沒有發布每周報告，但提供了多數州的可下載數據。經濟學家們還發現，截至9月27日當周，持續申領失業救濟的估算人數從前個星期的191萬微升至192萬。高盛的經濟學家對夏威夷和馬薩諸塞州的初請人數進行了估算，並假定這些申請與最新公佈的數字一致。原文標題US Initial Jobless Claims Rise to 235,000 in Goldman AnalysisMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 1 天前