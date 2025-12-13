川普與泰柬領袖通話 稱雙方同意停止邊境衝突

（法新社曼谷12日電） 美國總統川普今天表示，泰國與柬埔寨已同意停止在具爭議的邊境地區交火。這場衝突本週造成至少20人喪生。

這兩個東南亞鄰國爆發的最新戰鬥，源自雙方對長達800公里的殖民時期所劃邊界的長期爭議，戰火導致雙方約50萬人流離失所。

泰國與柬埔寨相互指責對方再度點燃戰火。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「今天早上，我與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）針對這場不幸再度爆發的長期戰爭，進行了非常良好的對話。」

他說：「他們同意自今天傍晚起停止一切射擊，回到我與他們在馬來西亞偉大的首相安華（Anwar Ibrahim）協助下達成的原始和平協議。」他指的是7月達成的協議。

川普指出：「這兩個國家準備好維持和平，並與美國持續發展貿易。」同時，川普也感謝安華的協助。

稍早，阿努廷在與川普通話後表示：「必須向世界宣布，柬埔寨將遵守停火協議。」

阿努廷說：「違反協議的一方需要解決（局勢），而不是遭違反的那方。」他又說，他與川普的通話「進行得很順利」。

今年7月，泰國與柬埔寨發生連續5天的激烈衝突後，雙方在美國、中國以及身為東南亞國家協會（ASEAN）主席國馬來西亞斡旋下達成停火協議。

10月，川普支持泰國與柬埔寨發表的後續聯合宣言，並在雙方同意延長停火後，大力宣揚新的貿易協議。然而，到了11月，泰國在士兵於邊境遭地雷炸傷後，暫停了相關協議。 在泰國東北部武里喃省（Buriram），撤離的農民吉拉桑（Jirasan Kongchan）說，和平應該透過雙邊直接對話達成，而不是透過外國調停。

50歲的吉拉桑說：「我希望泰國與柬埔寨先彼此清晰且果斷地進行對話。如果柬埔寨再度破壞和平（協議），東協國家應該介入，或許可以實施某種制裁。」