川普與高市簽訂稀土相關文件 盼打造穩定供應鏈
（法新社東京28日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天上午在東京都的迎賓館與日本首相高市早苗舉行領袖會談過後，簽署確保穩定供應稀土等重要礦物有關的合作文件。
高市在會中讚揚川普的外交手腕之外，也希望祝賀美國明年建國250週年，並提到「聽說將贈送250棵櫻花樹到華府，以及日本秋田縣的煙火明年7月4日將在華府發射」。
兩人東京時間上午結束為時約40分鐘的會談，並在會後簽署履行日本與美國關稅協議的文件，以及合作確保重要礦物穩定供應的共同文件。
高市在簽署儀式過後，與川普共進午餐並交流。
午宴行程結束後，高市將與川普一起前往位在神奈川縣橫須賀市的美軍橫須賀基地，視察美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington），以展現兩國緊密的同盟關係。
