中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
川普表示樂意談健保 要求政府先重啟
（法新社華盛頓6日電） 在使政府陷入癱瘓的停擺進入第2週之際，美國總統川普今天表示，他「很樂意」與民主黨協商醫療健保計畫的協議，但要求聯邦政府必須先恢復運作。
，民主黨拒絕提供執政的共和黨重啟聯邦部門所需的少數票，除非雙方達成協議，延長即將到期的「歐巴馬健保」（Obamacare）補貼，並推翻川普標誌性「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）中所通過的醫療經費削減。
由於聯邦政府自1日起資金耗盡，民主黨籍聯邦參議員今晚第5度阻擋眾議院通過的臨時撥款法案。 民主黨人採取強硬立場，在川普及其極度忠誠的共和黨人掌控政府各部門，且川普本人被指控謀求獨裁權力的時期，為這個在野黨創造難得的對抗籌碼。 由於資金未獲續撥，非關鍵性服務將會停止提供。 數十萬公部門員工的薪資將自10日起暫停發放，軍人則可能從15日起無法領到薪水。 川普進一步威脅要解雇大量公職人員，而不是像過去政府停擺時通常採用的做法，只讓他們暫時放無薪假。
共和黨堅不退讓，眾議院議長強生（Mike Johnson）指示黨員不用出席國會，除非民主黨讓步，並堅稱任何關於醫療健保的辯論都必須在政府恢復運作後進行。 川普今晚在社群媒體發文重申上述要求，但似乎對未來協商持較開放態度。
他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上表示：「我很樂意與民主黨人協商解決他們搞砸的醫療健保政策或其他任何問題，但首先，他們必須先讓我們的政府恢復運作。」
其他人也在看
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 4 小時前
法國最短命內閣！新總理勒克努組閣不到一天就請辭
法國總理勒克努及其內閣僅公佈數小時即辭職，創下最短命政府紀錄，加劇馬克宏政治危機，引發股市與歐元重挫，國會高度分裂成焦點。鉅亨網 ・ 16 小時前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 2 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 17 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 2 天前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 2 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 1 天前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 14 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 15 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 20 小時前
全球最大冰山 正加速解體
近 40 年前從南極冰架斷裂後，代號「A23a」的冰山，長期位居世界巨無霸冰山榜首。然而，相關訊息顯示，這座冰山正在迅速解體，研究人員預計這座冰山可能撐不過 2025 年 11 月底。鉅亨網 ・ 6 小時前