川普表示樂意談健保 要求政府先重啟

（法新社華盛頓6日電） 在使政府陷入癱瘓的停擺進入第2週之際，美國總統川普今天表示，他「很樂意」與民主黨協商醫療健保計畫的協議，但要求聯邦政府必須先恢復運作。

，民主黨拒絕提供執政的共和黨重啟聯邦部門所需的少數票，除非雙方達成協議，延長即將到期的「歐巴馬健保」（Obamacare）補貼，並推翻川普標誌性「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）中所通過的醫療經費削減。

由於聯邦政府自1日起資金耗盡，民主黨籍聯邦參議員今晚第5度阻擋眾議院通過的臨時撥款法案。 民主黨人採取強硬立場，在川普及其極度忠誠的共和黨人掌控政府各部門，且川普本人被指控謀求獨裁權力的時期，為這個在野黨創造難得的對抗籌碼。 由於資金未獲續撥，非關鍵性服務將會停止提供。 數十萬公部門員工的薪資將自10日起暫停發放，軍人則可能從15日起無法領到薪水。 川普進一步威脅要解雇大量公職人員，而不是像過去政府停擺時通常採用的做法，只讓他們暫時放無薪假。

廣告 廣告

共和黨堅不退讓，眾議院議長強生（Mike Johnson）指示黨員不用出席國會，除非民主黨讓步，並堅稱任何關於醫療健保的辯論都必須在政府恢復運作後進行。 川普今晚在社群媒體發文重申上述要求，但似乎對未來協商持較開放態度。

他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上表示：「我很樂意與民主黨人協商解決他們搞砸的醫療健保政策或其他任何問題，但首先，他們必須先讓我們的政府恢復運作。」