川普要求11/27前答應和平方案 烏克蘭慌忙應對

（法新社基輔22日電） 烏克蘭今天急忙回應美國提出的一份結束戰爭計畫，內容包含俄羅斯多項強硬訴求。基輔表示已與多個關鍵歐洲盟友討論下一步行動。

烏克蘭總統澤倫斯基對這項華府的28點計畫持反對態度，俄國總統普丁則表示歡迎。這項提案要求烏克蘭割讓領土、縮減軍隊，並保證永不加入北大西洋公約組織（NATO）。

美國繞過歐洲推出這份計畫，但烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X表示，已與法、英及歐盟外交政策主管等歐洲夥伴通話時「說明我們後續行動的邏輯」。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）也在X上表示，「烏克蘭必須自己決定未來」。

歐洲領袖預定22日在南非舉行的G20峰會舉行場邊會晤，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，將明確強調「關於烏克蘭的任何事都不能沒有烏克蘭參與」。

美國總統川普給烏克蘭不到一週時間接受方案，但澤倫斯基21日承諾，將努力確保任何協議都不會「背叛」烏克蘭利益，即便可能因此失去華府這個盟友。

澤倫斯基在對全國發表談話時表示，烏克蘭正面臨史上其中一次最艱難時刻，他將提出對於川普提案的替代方案。

普丁則表示，川普這份藍圖「可以為最終和平協議奠定基礎」，並說若烏克蘭退出談判，俄羅斯將奪取更多領土。

根據法新社取得的方案內容，俄羅斯將獲得領土、重新融入全球經濟，並重返G8集團。

普丁在與俄國安全會議成員的電視會議上說：「烏克蘭及其歐洲盟友仍抱持幻想，企圖在戰場上製造俄羅斯戰略性失敗。」

若基輔退出談判，普丁說俄羅斯近期收復烏克蘭城市庫普揚斯克的情況，必定在前線其他關鍵地區重演。