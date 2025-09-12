川普親臨見證 賈吉與迪馬喬並列洋基第4

（法新社紐約11日電） 紐約洋基賈吉（Aaron Judge）今天追平傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）紀錄，連續開轟將個人生涯全壘打數推進至361支，並列隊史第4。

賈吉今天對底特律老虎之戰，前2個打席都是全壘打，職涯第360與361支入帳。洋基隊史中，排在賈吉之前的包括貝比魯斯（Babe Ruth），他生涯714轟的其中659支都在洋基；此外曼托（Mickey Mantle）也有536支，蓋里格（Lou Gehrig）則是493支。

廣告 廣告

這場比賽正值911恐怖攻擊週年，賽前亦舉行儀式向受害者與緊急救護人員致敬。美國總統川普親臨洋基球場觀戰，現場交織著歡呼與噓聲。川普賽前還至更衣室探望球員，並表示「你們會贏的」。

白宮稍早確認川普將至球場觀戰，由於他日前出席美國網球公開賽男子決賽導致安檢耗時，洋基今天提前開放球場，並建議球迷作好面對額外安檢措施的準備。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示期待川普到訪。「多年來，我很榮幸有機會（目睹）幾位總統造訪，無論是開球或其他原因，所以川普能來這裡，我非常興奮。」（編譯：屈享平）