港大 AI 模型辨識精子受精能力
川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股大多收低
（法新社香港26日電） 美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使亞洲股市今天回落而大多收低。
川普（Donald Trump）昨晚宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件做出不實陳述。
川普昨晚也矢言，將對不撤銷數位稅和監管措施的國家貨品施加「龐大額外關稅」，他稱那些做法「旨在傷害」美國科技。
他還揚言對「備受保護的（美國）技術及晶片」實施出口限制，但未說明進一步細節。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）22日在演說中暗示未來可能降息後，市場信心大振。
但隨著市場注意力轉回到人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）本週將宣布的財報，一波樂觀情緒昨天似乎在華爾街股市逐漸消散。外界愈漸擔心出現科技泡沫，而輝達是這個產業的風向球。
市場關注焦點現在也轉向28日將公布的美國國內生產毛額（GDP）報告，以及29日的關鍵通膨指標，以預測是否會降息，以及未來幾個月可能的降息幅度。
亞洲股市追隨紐約和歐洲股市前一日跌勢，今天收盤大多小跌。
東京主要股指出現較明顯下跌，收低0.97%。香港、上海、首爾和雪梨股市也收低，台北股市則略微收高。
其他人也在看
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 1 天前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 2 天前
恒大今日正式除牌 停牌前市值縮至21.5億元
中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。infocast ・ 1 天前
美股日誌｜道指回吐350點 比特幣穿11萬美元
美股上周五反彈後有回吐，道瓊斯創新高後跌近350點收市，標普500指數和納斯達克指數皆跌。市場觀望本星期的通脹數據和重磅股如英偉達的業績。加密幣的上周的反彈亦已散，比特幣跌穿11萬美元水平。俄烏和談未有進展，油價升近2%。Yahoo財經 ・ 12 小時前
古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
一份華爾街分析報告指出，特斯拉 (TSLA) 因投入人工智慧 (AI) 而備受矚目，但其自動駕駛叫車服務 (Robotaxi) 計畫充斥疑慮，預計股價可能下挫 45%。鉅亨網 ・ 1 天前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 1 天前
九建6月底止資本負債比率100.9% 17億貸款一年內到期
九龍建業(0034.HK)日前公布業績，公告中提到，集團截至6月底止的資本負債比率為100.9%，較去年底降低3.5個百分點，總銀行貸款亦略減2%至187.4億元，當中有17.09億元須於一年內償還；而公司手持現金9.57億元。AASTOCKS ・ 1 天前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。信報財經新聞 ・ 16 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
周大福創建傳叫停 向國企售內地公路
彭博引述知情人士稱，經過數月的談判，前稱新創建集團的周大福創建（0659.HK），已暫停出售價值約20億美元（約156億港元）中國公路資產的計劃。信報財經新聞 ・ 16 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股科企升勢結束？還是又一回調？
過去3年最熱門的美股投資策略近期出現回調，更令市場開始爭論升勢是否已接近終點。受人工智能（AI）行情帶動的大型科企，本週表現整體地落後。Yahoo財經 ・ 1 天前
皮諾家族據報擬售Puma股份 潛在買家包括安踏和李寧
【彭博】— 據知情人士透露，皮諾(Pinault)家族已與彪馬的潛在買家接觸，過去一年這個德國運動品牌市值縮水約一半。Bloomberg ・ 18 小時前
東方甄選全年純利574萬人民幣跌99.7% 不派息
東方甄選(1797.HK)公布5月止財政年度業績，總營收43.92億人民幣(下同)，按年下降37.9%。錄得純利574萬元，倒退99.7%，每股盈利1分。不派息。AASTOCKS ・ 2 天前
港銀倡驗證平台 核實內地客資料
隨着中港兩地發展日益融合，內地人士來港開立銀行戶口的需求日增，銀行要核實開戶申請人的資料卻不容易，據了解，有銀行倡議金管局與人民銀行探討建立便利銀行核實開戶人資料的渠道，令開戶流程可更有效率，並有助防範詐騙活動。信報財經新聞 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前