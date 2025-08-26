川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股大多收低

（法新社香港26日電） 美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使亞洲股市今天回落而大多收低。

川普（Donald Trump）昨晚宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件做出不實陳述。

川普昨晚也矢言，將對不撤銷數位稅和監管措施的國家貨品施加「龐大額外關稅」，他稱那些做法「旨在傷害」美國科技。

他還揚言對「備受保護的（美國）技術及晶片」實施出口限制，但未說明進一步細節。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）22日在演說中暗示未來可能降息後，市場信心大振。

但隨著市場注意力轉回到人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）本週將宣布的財報，一波樂觀情緒昨天似乎在華爾街股市逐漸消散。外界愈漸擔心出現科技泡沫，而輝達是這個產業的風向球。

市場關注焦點現在也轉向28日將公布的美國國內生產毛額（GDP）報告，以及29日的關鍵通膨指標，以預測是否會降息，以及未來幾個月可能的降息幅度。

亞洲股市追隨紐約和歐洲股市前一日跌勢，今天收盤大多小跌。

東京主要股指出現較明顯下跌，收低0.97%。香港、上海、首爾和雪梨股市也收低，台北股市則略微收高。