張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
川普計劃擴大美離岸石油鑽探 面積堪比亞馬遜雨林
（法新社洛杉磯20日電） 美國總統川普政府今天指出，計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，此舉可能導致化石燃料開採規模的大幅擴張。
根據美國內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。
這項提案涵蓋從未鑽探過的阿拉斯加州北海岸、川普政府稱作美國灣（Gulf of America）的墨西哥灣，以及加州外海等水域。
內政部長柏根（Doug Burgum）在提及川普的前任拜登（Joe Biden）時表示：「拜登政府對離岸石油和天然氣租賃踩下煞車，癱瘓了美國離岸生產的長期布局。」
柏根主張，離岸能源生產需要大量時間和投資。
他指出：「透過推進強健且具前瞻性的租賃計畫，我們正在確保美國的離岸產業保持強大，我們的工人維持就業，且我們的國家在未來數十年持續保有能源主導地位。」
其他人也在看
福島喜多方陷阱熊消滅真相！ 熊害3000件婆婆疑亡驚魂！
下午3點半，鹿角市稻田邊緣，一名婦女倒地不動，頭部臉部傷口如爪痕，警方初步研判熊襲致死。目前身份待確認，現場無目擊者，熊蹤已散。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！Japhub日本集合 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲非常乾燥 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(11月21日)天氣預測，大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約22度，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。 展望未來數天天晴乾燥，日間溫暖，日夜溫差頗大。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」 空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo 國際通 ・ 21 小時前
中電源動為恒地(00012.HK)將軍澳新都城中心引入節能減碳技術
中電控股(00002.HK)全資附屬中電源動與恒地(00012.HK)將於將軍澳新都城中心合作推行涵蓋一站式供冷服務、智能方案及社區教育的綜合項目，攜手推動新都城中心成為可持續發展社區。 中電源動將為MCP DISCOVERY(新都城中心3期)引入高效供冷系統，並透過人工智能管理技術提高機組效率，預計可提升能源效益逾五成，每年節省逾三成供冷用電量。這亦是恒基地產首次於商場供冷系統工程中應用建築信息模擬(BIM)及機電裝備合成法(MiMEP)，有助加快系統投入使用並提升整體表現。 另外，中電源動將於MCP CENTRAL(新都城中心2期)引入嶄新的「平衡波合成光節能技術」，以優化電流分配及降低電阻，從而減少能源消耗並提升電力系統穩定性。憑藉在節能減碳及智能技術上的綜合應用，MCP CENTRAL(新都城中心2期)更成為首個註冊「綠建環評既有建築3.0版」認證的商場，展現恒地在業界綠色建築轉型上示範作用。 除了將軍澳新都城中心，中電源動亦將為馬鞍山MOSTown新港城中心(5期)引入高效供冷系統，預計可提升系統的能源效益逾三成，每年節省超過兩成供冷用電量，項目預計於2026年第二季投入服務AASTOCKS ・ 1 天前
天氣報告｜早上清涼有一兩陣微雨 最高氣溫約18度
【Now新聞台】本港今日(11月20日)天氣預測，大致多雲。早上相當清涼，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。 展望明日日間漸轉天晴，氣溫回升，天氣非常乾燥。隨後數天日間溫暖，日夜溫差頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
黃昏天氣節目(11月19日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 8 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 11 小時前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 1 小時前
星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？
星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
屯門半新樓驚現腰斬價成交！ 緹岸銀主盤跌穿2球 呎價8千平過居屋！
屢錄蝕讓個案的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），近日有銀主盤以腰斬價196萬元成交，呎價8,270元，平過同區居屋，單位6年間賬面蒸發185.3萬元。更多消息：緹岸10月 11宗成交8宗蝕 一房再現腰斬價 4年蝕239萬屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！上述單位為緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，今年10月中淪為銀主盤，銀行叫價208萬元放售，最終以196萬元易手，呎價8,270元。資料顯示，屯門兆禧苑B座低層7室，實用面積415平方呎，近期以350萬元易手，呎價8,434元；屯門龍門居8座低層B室，實用面積431呎，近期以368萬易手，呎價8,538元。意味著上述緹岸單位成交呎價低過同區居屋。據悉，原業主2019年以約381.3萬元購入單位，持貨6年賬輸185.3萬元，單位期內貶值約49%。值得一提的是，屯門緹岸發展商恒大早前陷財困，項目由福彩發展接管，過去多次減價推售貨尾單位，今年6月一度大幅劈價6成，令屋苑二手價格受影響。 延伸閱讀: 兆禧苑 龍門居 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前