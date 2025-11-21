川普計劃擴大美離岸石油鑽探 面積堪比亞馬遜雨林

中電控股(00002.HK)全資附屬中電源動與恒地(00012.HK)將於將軍澳新都城中心合作推行涵蓋一站式供冷服務、智能方案及社區教育的綜合項目，攜手推動新都城中心成為可持續發展社區。 中電源動將為MCP DISCOVERY(新都城中心3期)引入高效供冷系統，並透過人工智能管理技術提高機組效率，預計可提升能源效益逾五成，每年節省逾三成供冷用電量。這亦是恒基地產首次於商場供冷系統工程中應用建築信息模擬(BIM)及機電裝備合成法(MiMEP)，有助加快系統投入使用並提升整體表現。 另外，中電源動將於MCP CENTRAL(新都城中心2期)引入嶄新的「平衡波合成光節能技術」，以優化電流分配及降低電阻，從而減少能源消耗並提升電力系統穩定性。憑藉在節能減碳及智能技術上的綜合應用，MCP CENTRAL(新都城中心2期)更成為首個註冊「綠建環評既有建築3.0版」認證的商場，展現恒地在業界綠色建築轉型上示範作用。 除了將軍澳新都城中心，中電源動亦將為馬鞍山MOSTown新港城中心(5期)引入高效供冷系統，預計可提升系統的能源效益逾三成，每年節省超過兩成供冷用電量，項目預計於2026年第二季投入服務

AASTOCKS ・ 1 天前