川普訪英下榻處投射性犯罪者艾普斯坦影片 4人被捕

（法新社英國溫莎16日電） 美國總統川普在英國進行國是訪問前，抗議人士今天將川普與性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）影像投射到川普下榻的英格蘭城堡上，有4人遭警方逮捕。

以針對政治人物發起病毒式行動而知名的團體Led by Donkeys，將一段影片拼貼投射到倫敦以西的溫莎城堡（Windsor Castle）一座塔樓上，持續了數分鐘。

在川普抵達英國前，包括川普總統的嫌犯照、艾普斯坦照片、報紙頭條以及兩人一同跳舞的片段被投射在城堡上。

警方表示，已有4人因「涉嫌惡意通訊」在溫莎被捕。

泰晤士河谷警察局的高級警司派克（Felicity Parker）表示，「我們對於任何在溫莎城堡周邊未經授權的活動都極為重視」，並稱警方「迅速採取行動阻止投影」。

川普一直難以擺脫與前友人艾普斯坦的關聯。艾普斯坦2019年等待受審時在獄中死亡。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也受到波及，英國駐美大使與艾普斯坦間密切關係遭披露後，施凱爾將這名大使解職。

美國「空軍一號」降落前，數十名反川普的示威者已在溫莎集結抗議他的來訪。

數千人計劃在首都倫敦示威，但川普在訪問期間將避免進入倫敦與公開場合。

川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）將於明天入住溫莎城堡，由英王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）接待。

川普18日將與施凱爾在首相的鄉間官邸進行一天的政治與經濟會談，之後返回美國。（編譯：徐睿承）