川普訪英期間 黑石集團承諾投資900億英鎊

（法新社倫敦17日電） 美國私募股權巨擘黑石集團（Blackstone）今天表示，計劃未來十年向英國專案投資900億英鎊（約3兆7710億美元），這是美國總統川普國是訪問期間公布的最大單筆交易。

這項消息是在美國科技巨頭宣布對英國人工智慧（AI）專案進行數十億美元投資，以及英國製藥集團葛蘭素史克藥廠（GSK）宣布未來5年將在美國投資300億美元後發布，正逢川普訪英之際。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中表示：「當我們支持英國的卓越、推動世界級產業，並與特別像美國等盟友加深全球聯盟時，我們就是在為後代子孫塑造未來，也讓全國人民受益。」

他說：「這些投資證明了英國的經濟實力，也大膽地表明，我們的國家開放、雄心勃勃並準備擔起領導角色。」

施凱爾補充說：「我承諾要為勞工階級創造就業、成長與機會，這正是這次國是訪問所帶來的成果。」

在黑石集團宣布這項投資案之際，由於經濟停滯及工黨（Labour Party）內部出現一些不滿的情緒，英國首相在國內面臨壓力。

今年稍早，英美簽署的貿易協定下調了川普政府時期實施的部分關稅，特別是對英國製造的汽車。

黑石並未透露其投資計畫的具體內容。去年，黑石宣布將在英格蘭北部投資100億英鎊興建AI資料中心。

此集團管理資產規模約1.2兆美元，並於今年初宣布未來十年計劃在歐洲投資5000億美元。（編譯：張曉雯）