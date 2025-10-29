川普訪韓前夕 北韓試射巡弋飛彈展示嚇阻力

（法新社首爾29日電） 美國總統川普展開南韓訪問前數小時，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓在西海岸外試射巡弋飛彈，藉此向平壤的「敵人」傳遞訊息展示嚇阻力。

北韓高層軍事官員朴正天（Pak Jong Chon）監督這次試射，表示這次試射目的在評估「各種戰略進攻手段的可靠性，並向敵人展示其能力」。

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）指出：「這次飛彈發射凸顯北韓在川普訪問前展示核嚇阻力的意圖，再次強調無核化已不在議程上的訊息。」

北韓領導人金正恩未出席這次試射，與他以往親自督導重要導彈試射的慣例不同。他上週也未出現在KCNA報導的多枚極音速飛彈試射中。

川普曾表示，他「很樂意」在本週訪韓期間與金正恩會面。這是他第二任期以來首次造訪朝鮮半島。

金正恩先前表態，只要美國放棄「妄想般的」棄核要求，他願意重啟對話。

南韓慶南大學遠東研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）說，金正恩缺席具有象徵意義：「這並非刻意讓川普難堪。」

川普與金正恩上次會面是在2019年，地點是分隔南北韓數十年的冷戰前線非軍事區（DMZ）。

目前北韓尚未公開回應川普的會面邀請。（編譯：徐睿承）