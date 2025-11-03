川普認為馬杜洛時日無多 但無意對委內瑞拉動武

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普在最新專訪中說，儘管美國與委內瑞拉關係緊張升溫，但他認為美國不會對委國開戰，同時暗示委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）時日無多。

在今天播出的「60分鐘」（60 Minutes）專訪中，針對美國政府近期打擊加勒比海疑似運毒船並調遣航艦等行動，主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）詢問川普：「我們會對委內瑞拉動武嗎？」

川普說：「我懷疑。我不這麼認為。但他們對我們非常不友善，不僅在毒品問題上，他們把數十萬我們不想要的人送到我們國內，還有來自監獄的人，他們把監獄都清空了，把裡面的人送進我們國家。」

被問到美方對委內瑞拉的政策是為了打擊毒品還是要推翻馬杜洛時，川普表示：「原因有很多。」再問到馬杜洛擔任總統的日子是否進入倒數時，川普說：「我會說是的。我認為是，沒錯。」

美國國防部上週表示，已派遣全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群前往加勒比海。同時，川普政府近日對該區域涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，已造成數十人喪生。