iHerb雙11優惠全網限時74折
川普調派國民兵到波特蘭 美聯邦法官裁違法
（法新社華盛頓7日電） 美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。 共和黨籍的川普今年已將國民兵派往3座由民主黨執政的城市，包括洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。
川普多次稱波特蘭「飽受戰火蹂躪」，並指當地暴力犯罪猖獗，以此作為派兵的理由。
但川普提名的地區法院法官伊莫古特（Karin Immergut）駁回政府的主張。川普政府聲稱，針對正在進行的移民鎮壓發動抗議等同於叛亂，足以成為在俄勒岡州部署國民兵的理由。
伊莫古特寫道：「總統違法將國民兵聯邦化，違反了美國憲法第10修正案，這條修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力『保留給各州』。」
她最後總結道：「關於把任何州的國民兵部署到俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」
這項裁決取代了伊莫古特先前暫時阻止派兵前往波特蘭的臨時命令。
其他人也在看
「X」性別標註遭推翻 美最高法院允護照顯示出生性別 跨性別人士恐面臨騷擾及暴力風險｜Yahoo
美國總統特朗普擬限制美國公民在護照上，只准按照其生理性別標註為男或女，美國最高法院在當地周四（6日）通過政策。有關修改推翻前總統拜登允許護照人標註性別為「X」的做法，特朗普的二元性別政策，被跨性別及非二元性別人士質疑違憲，今次改動是打擊性小眾。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美最高法院暫緩緊急撥款令 川普政府免即時支付糧食援助
（法新社華盛頓7日電） 美國最高法院今天表示，川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利。下級法院本週原本裁定，川普政府必須在今天結束前，全額資助11月份的營養補充援助計畫。法新社 ・ 13 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（法新社庫克群島8日電） 中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」今天上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。法新社 ・ 12 小時前
奧班贏得川普同意 匈牙利向俄羅斯購油可免制裁
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油免受制裁。西亞爾托在社群平台X表示：「美國全面、無限制地豁免對匈牙利石油與天然氣的制裁。法新社 ・ 12 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（法新社倫敦7日電） 英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。英國國家打擊犯罪局（NCA）指出，現年37歲、居住英國的蘇炳海，與2023至2024年新加坡史上最大規模的洗錢案有關。法新社 ・ 11 小時前
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作am730 ・ 1 天前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 13 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 23 小時前
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 13 小時前
佩洛西宣布後年退休 兩度任美國眾議院議長 曾與黃之鋒、黎智英、李柱銘會晤｜Yahoo
美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，她不會再競逐連任，將於 2027 年 1 月為其國會議員生涯劃上句號。佩洛西 1987 年起成為美國民主黨的國會議員，2007 年成為當地首位女性眾議院議長，並且協助時任總統奧巴馬落實具標誌性的醫療改革方案，不論在民主黨抑或美國政治圈都極具影響力。佩洛西亦有關注美國以外的人權和民主進程，曾經跟本港多名民主派人士，包括香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及主席羅冠聰等人會面，亦大力推動和促成《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）成為法律，而佩洛西亦在 2022 年 8 月訪問台灣後隨即被中國當局制裁。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。 行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
祖克柏夫婦慈善事業轉向 專注於AI治癒疾病
（法新社舊金山6日電） Meta共同創辦人兼執行長祖克柏與妻子普莉希拉．該組織曾經承諾將祖克柏（Mark Zuckerberg）與妻子巨額財富中的大部分用於慈善事業，包括社會正義和選民權利。法新社 ・ 1 天前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發一項「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
台女走私20公斤液態大麻赴日被捕 10年來最大宗
【on.cc東網專訊】日本關西機場警方周三（5日）宣布逮捕一名台灣女子，她涉嫌走私20公斤液體大麻，在機場被緝毒犬發現。海關指出，今次是關西國際機場過去10年來查獲最大量的液體大麻，暫未明確估算這些大麻的市值。on.cc 東網 ・ 1 天前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加now.com 新聞 ・ 11 小時前
棚工墮斃覆核案 被告無醫生紙下稱腳痛不到庭 裁判官發拘捕令
【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。死者僱主華昌棚廠許佢成被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元但獲裁判官批准分90期繳交，每月on.cc 東網 ・ 1 天前