川普談派兵芝加哥 「我們要進駐」

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普今天表示決心派遣國民兵進入芝加哥。他宣稱這個由民主黨執政的城市槍支犯罪猖獗，現在就是一個「地獄」。

川普表示：「我們要進入（芝加哥），同時暗示他將派兵進入另一個民主黨執政城市巴爾的摩。

川普否認有關他針對政治對手控制的城市展開反犯罪運動與打擊無證移民的指控。

川普引用芝加哥犯罪統計數據說：「我有義務這樣做」，「這不是政治問題，過去兩周半已有20人喪生，75人中槍，我有這個義務。」

川普上個月已經派遣國民兵進入民主黨主政的華盛頓特區街頭，但他拒絕透露何時將派遣士兵前往芝加哥，因為芝加哥的民主黨州長和市長強烈反對這項計畫。

「芝加哥現在就是一個地獄。巴爾的摩現在就是一個地獄」，川普說。

川普稍早還在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他「將迅速解決（芝加哥）犯罪問題，就像在華盛頓特區所做的那樣」。

川普表示，「芝加哥是迄今為止世界上最糟糕、最危險的城市」。

芝加哥是美國第3大城。川普稱民主黨籍的州長普里茨克（JB Pritzker）「急需幫助，只是自己不知道。」