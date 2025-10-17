【娛實說】宣萱隨緣看待感情 從不當古天樂是「老闆」
川普證實將在韓國會晤習近平
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普證實，將在韓國與中國國家主席習近平會晤。他同時表示，對中國商品課徵100%關稅的作法「是不可持續的」。
川普在今天播出的福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪中被問到，如此高關稅是否可以持續，以及可能對經濟造成何種影響時回應：「這是不可持續的，但數字就是這樣…是他們逼我這麼做的。」
川普於一週前宣布，將從11月1日起對中國出口至美國的商品加徵100%關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。
他在上述訪談中同時證實，將在韓國與中國國家主席習近平會晤，並對這位中國領導人表達讚賞。
川普在昨天預錄的「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中指出：「我認為我們跟中國會沒問題，但我們必須達成一個公平的協議，一定得是公平的。」
