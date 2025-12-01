川普證實與委內瑞拉總統通話 婉拒說明細節

（法新社空軍一號30日電） 美國在加勒比海大規模增派軍力，與委內瑞拉關係緊繃之際，美國總統川普（Donald Trump）今天證實他日前曾與委國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）通過話。

有媒體報導直指，兩人通話期間討論到可能的雙邊會談，或若馬杜洛下台會給予特赦條件。

對此，當被問到是否能進一步說明時，川普僅表示：「我不會說這次通話好或不好。那就是一通電話。」