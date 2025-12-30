川普警告勿重啟核計畫否則再空襲 伊朗最高領袖顧問回嗆

（法新社德黑蘭29日電） 美國總統川普今天揚言「徹底摧毀」伊朗任何重建核子計畫的企圖，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼隨後表示，任何針對伊朗的侵略行為都將「立即」遭遇「嚴厲回應」。

夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群平台X上寫道：「伊朗的飛彈能力和防禦不容遏制，也毋須獲得許可。任何侵略行動都將面臨超出策劃者想像的立即嚴厲回應。」

川普會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後展現團結立場，警告巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）若不繳械將付出代價，並警告伊朗勿重啟核子計畫，否則恐將再遇空襲。