川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普今天說，如果哈瑪斯繼續在加薩殺害平民，美國將「進軍殲滅」哈瑪斯。這番話顯然是在針對近日以色列與哈瑪斯達成停火協議後，哈瑪斯槍擊巴勒斯坦平民事件。

川普（Donald Trump）的發言正值他日前才說，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）所做的這些包括公開處決的槍擊事件「並未令我太困擾」，並將其形容為「幫派成員的殺戮」。

川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果哈瑪斯繼續在加薩殺人，這並非協議的內容，我們將別無選擇，只能進軍將他們殲滅。」

然而，川普並未具體說明「我們」所指為何。他昨天則表示，美國不需要出動軍隊參與加薩事務。

自美國支持的20點停火協議推動以來，以色列部隊已部分撤出加薩，哈瑪斯則進一步鞏固對被戰火摧毀城市的控制，加強鎮壓並在街頭處決被指控為通敵者。

美國中東最高指揮官古柏海軍上將（Brad Cooper）昨天要求哈瑪斯停止槍殺巴勒斯坦平民，並遵從川普提出的方案。