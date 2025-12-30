川普警告哈瑪斯 不繳械將付出慘痛代價

（法新社佛羅里達州棕櫚灘29日電） 美國總統川普今天警告，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）若不依照加薩協議盡快解除武裝，將「付出慘痛代價」。

川普在佛羅里達州與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行的聯合記者會上說：「如果他們不按照約定解除武裝，他們將付出慘痛代價。」

川普說：「他們必須在相當短的時間內繳械。」

尼坦雅胡在推動加薩走廊（Gaza Strip）停火協議下一階段上立場強硬，川普公開相挺，稱「我對以色列的任何舉動都不擔心」。

他還說：「我關心的是其他人的作為，或可能沒有作為。不過我並不擔心（以色列），他們已按照計畫執行。」