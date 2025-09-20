川普警告委內瑞拉若拒收移民 將面臨難以估計後果

（法新社華盛頓20日電） 美國與委內瑞拉緊張關係加劇之際，美國總統川普今天揚言，如果委國拒絕接收該國自己「強推至美國」的移民，將面臨「難以估量」的後果。

川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們希望委內瑞拉立即接受所有（委國）強推至美國的囚犯及來自精神病院的人。」

川普還全以英文大寫寫道：「現在就把他們弄出我們的國家，否則你們將付出難以估量的代價！」

此外，法新今天的搜尋結果顯示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的YouTube頻道自平台上消失。他的頻道有23萬3000名訂閱者。

YouTube目前未回應法新的置評請求，委內瑞拉政府也尚未評論此事。不過委國南方電視台（Telesur）報導，馬杜洛的帳號是於昨天遭到關閉。