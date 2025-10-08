川普警告政府關門補薪可能扣發 眾多公務員恐受影響

（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天警告，聯邦政府關門期間強制休假的公務員，若他認定某些人不該被補發薪資，這些可能就領不到這筆錢。

共和黨籍的川普是在媒體問及一份白宮備忘錄草案時，做出上述表示。這份備忘錄主張，預計將有75萬名被強制休假的員工，在重返工作崗位時不保證會獲得薪資補發。

美國媒體報導，這份備忘錄被視為川普對聯邦參議院民主黨人施壓的最新手段，盼藉此促使他們支持共和黨提出的重啟政府決議案。

由於民主黨要求延長即將到期的醫療補貼，拒絕支持臨時預算案，導致非必要聯邦機構10月1日起關門停擺。

美國聯邦政府上一次關門發生在川普第1個總統任期之內，當時他簽署「2019年政府雇員公平待遇法」（GEFTA），明文規定聯邦政府停擺期間積欠的工資，事後一律補發。

但新的備忘錄主張，根據修訂過的「政府雇員公平待遇法」，這些員工的薪資必須經國會特別核撥，並非自動發放。

川普在白宮橢圓形辦公室與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席活動時，談及政府關門議題時說：「大致上，我們會照顧我們的人。」

「但有一些人真的不應當獲如此關照，我們會用不同的方式處理他們。」

若真的扣發補薪，將被視為川普出手升高局勢的重大舉動。他先前已揚言，民主黨若不讓步，數以千計的休假員工恐將丟掉飯碗。

對此，華盛頓州聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）說，這份備忘錄「公然違背法律的明文規定，而條文已寫得再清楚不過了」。

她補充說：「川普不能因為擔心這次政府關門會害到自己，就擅自改變規則、犧牲勞工。」