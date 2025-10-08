衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
川普警告政府關門補薪可能扣發 眾多公務員恐受影響
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天警告，聯邦政府關門期間強制休假的公務員，若他認定某些人不該被補發薪資，這些可能就領不到這筆錢。
共和黨籍的川普是在媒體問及一份白宮備忘錄草案時，做出上述表示。這份備忘錄主張，預計將有75萬名被強制休假的員工，在重返工作崗位時不保證會獲得薪資補發。
美國媒體報導，這份備忘錄被視為川普對聯邦參議院民主黨人施壓的最新手段，盼藉此促使他們支持共和黨提出的重啟政府決議案。
由於民主黨要求延長即將到期的醫療補貼，拒絕支持臨時預算案，導致非必要聯邦機構10月1日起關門停擺。
美國聯邦政府上一次關門發生在川普第1個總統任期之內，當時他簽署「2019年政府雇員公平待遇法」（GEFTA），明文規定聯邦政府停擺期間積欠的工資，事後一律補發。
但新的備忘錄主張，根據修訂過的「政府雇員公平待遇法」，這些員工的薪資必須經國會特別核撥，並非自動發放。
川普在白宮橢圓形辦公室與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席活動時，談及政府關門議題時說：「大致上，我們會照顧我們的人。」
「但有一些人真的不應當獲如此關照，我們會用不同的方式處理他們。」
若真的扣發補薪，將被視為川普出手升高局勢的重大舉動。他先前已揚言，民主黨若不讓步，數以千計的休假員工恐將丟掉飯碗。
對此，華盛頓州聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）說，這份備忘錄「公然違背法律的明文規定，而條文已寫得再清楚不過了」。
她補充說：「川普不能因為擔心這次政府關門會害到自己，就擅自改變規則、犧牲勞工。」
其他人也在看
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
法國最短命內閣！新總理勒克努組閣不到一天就請辭
法國總理勒克努及其內閣僅公佈數小時即辭職，創下最短命政府紀錄，加劇馬克宏政治危機，引發股市與歐元重挫，國會高度分裂成焦點。鉅亨網 ・ 1 天前
伊朗國會批准改革 貨幣面值將去掉4個零
伊朗國會已批准貨幣制度全面改革，在未來幾年內把貨幣面值去掉四個零，以在多年通貨膨脹之後簡化交易。鉅亨網 ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 2 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 23 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 1 天前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 17 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 5 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 5 小時前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Tesla推出平價版Model 3及Y 4萬美元有找
特斯拉(TSLA.US)周二推出平價版Model Y SUV和Model 3車型，售價分別為39,990美元及36,990美元。消息公布後，特斯拉股價再度下跌逾3%。 根據官網顯示，該最新車型預計續航里程為321英里，比高階版低約10%；此外，該車型沒有第二排觸控屏，揚聲器數量也不到高端版的一半。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前