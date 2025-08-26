川普警告數位稅國家 擬祭關稅與出口限制

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天威脅要向鎖定美國科技公司的國家進一步課徵關稅並實施出口管制措施，還說美國不再是世界的「提款機」。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「數位稅、數位服務法案和數位市場規範，在在都是為了傷害或歧視美國科技業。」

他的言論似乎是衝著歐洲國家及其他制定線上世界相關法律的地區而來。

例如，歐洲聯盟（EU）已經實施「數位市場法」（Digital Markets Act）和「數位服務法」（Digital Services Act），涵蓋競爭規範與內容審查。

英國也對數位業者課稅，不過川普並沒有直接點名國家或地區。

川普表示，除非那些被華府視為「歧視行為」的措施取消，否則他將「對相關國家的產品加徵大量額外關稅」，並對美國科技及晶片實施出口限制。

川普寫道：「美國和美國的科技公司再也不是世界的『提款機』或『腳踏墊』。」