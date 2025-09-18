川普讚英美特殊關係 陶醉於歷史性訪問隆重排場

（法新社英國溫莎17日電） 美國總統川普今天在英王查爾斯三世（King Charles III）於溫莎城堡（Windsor Castle）舉辦的盛大國宴上表示，他這次史無前例的第二次英國國是訪問是「我一生中最崇高的榮譽之一」。

川普對在場的160位賓客說：「這的確是我一生中最崇高的榮譽之一。」

他形容英國與美國就像「和弦中的兩個音符…各自本身都很美妙，但真正的意義在於一起奏響」。（編譯：徐睿承）