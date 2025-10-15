川普讚頌保守派網紅柯克烈士 追授總統自由獎章

（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天在白宮向保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom），讚頌他是「為真理與自由殉道的烈士」。

柯克9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪生，享年31歲，保守派一片哀悼。22歲犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）遭控謀殺柯克，若罪名成立最高可判死刑。

川普今天將「總統自由獎章」交給含淚的柯克遺孀艾瑞卡（Erika），並將柯克與蘇格拉底（Socrates）、聖彼得（Saint Peter）、林肯（Abraham Lincoln）及金恩博士（Martin Luther King Jr.）相提並論。

艾瑞卡感謝川普特地從中東和平行程返美出席儀式，而且選在她丈夫的32歲冥誕。她一邊拭淚一邊說道：「您給了他這輩子最好的生日禮物。」

她還表示，如果柯克沒有遇害，他「大概會選總統」。柯克生前善於運用社群平台TikTok、Instagram及YouTube向龐大粉絲群宣揚保守派理念。

川普也藉著白宮這場莊嚴儀式矢言加倍打擊他所謂的激進左翼團體。

川普對在場的保守派菁英表示：「在柯克遇刺後，我們國家對於這種激進左翼的暴力、極端主義與恐怖行為，必須絕對零容忍。」

他說：「我們受夠那些憤怒的暴民，我們絕不會讓我們的城市繼續處於不安全的狀態。」

出席嘉賓包括來訪的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和多位美國保守派知名媒體人。