川普赴英國是訪問 美科技巨擘承諾投資

（法新社倫敦16日電） 美國總統川普今天到英國國是訪問，此行早已促使美國科技巨擘紛紛承諾投資，以助英國人工智慧（AI）產業發展，投資總額預計約420億美元。

英美兩國政府也達成「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal），同意在核子及太空技術等領域合作。

以下為英國政府與多家企業發布的聲明所列重點投資：

●微軟（Microsoft）

微軟「歷來對英國最大的投資承諾」包括在未來4年投資300億美元（約新台幣9100億元），其中一半將用於雲端運算和AI基礎建設。微軟計劃打造英國最大超級電腦。

廣告 廣告

●谷歌（Google）

這家搜尋引擎巨擘計劃未來兩年將在英國投資50億英鎊（約新台幣2095億元），以助推動AI發展、強化資安，同時每年創造8250個就業機會。

●輝達（NVIDIA）

英國新創公司Nscale與美國晶片巨擘輝達及聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI合作，打造英國版「星際之門」（Stargate UK），這是一項大規模的AI基礎設施計畫。

輝達承諾與英國企業合作，在全英部署總計12萬顆繪圖處理器（GPU），這是輝達歷來在歐洲最大規模部署。

●金融企業

美國銀行（BofA）、貝萊德（BlackRock）、花旗集團（Citi Group）、PayPal及標普全球（S&P Global）總計將在英國投資約17.5億英鎊（約新台幣733億元）以擴展當地業務。

●核能

英國與美國計劃加速發展新核能計畫。英國政府說：「核能黃金時代對於政府建設更多本土清潔能源以確保能源安全的使命至關重要。 」

●政府合作

英美計劃「推動AI應用於精準醫療與慢性病等領域的醫療解決方案」，以及在「革命性量子電腦」領域合作，加快相關技術在醫療、國防和金融等領域的部署。

美國國家航空暨太空總署（NASA）與英國太空總署（UKSA）打算開發AI模型，以支援科學及探索任務。