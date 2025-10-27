尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
川普轉訪日本 將會晤新首相高市早苗
（法新社吉隆坡27日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天離開馬來西亞，轉往日本，展開亞洲訪問行程第2站。
美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）今天上午10時10分左右離開吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport），飛往東京。
川普預計於今晚抵達東京，並於晚間會晤日皇，明天則將與新任日本首相高市早苗舉行會談。
川普預定29日抵達南韓釜山（Busan），接下來將出席APEC峰會並與總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。
而川普這次行程的重頭戲預計是30日與中國國家主席習近平舉行的關鍵會談。
此外，川普先前表示對與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）會面「持開放態度」，引發外界臆測，認為他在訪韓期間不排除促成「川金會」。
其他人也在看
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 3 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 7 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 13 分鐘前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
灣仔人氣燒鵝店縮減分店 老闆難頂加租：「好似幫業主打工」
灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」老闆阿成近日拍片宣布，因業主加租及人手問題，決定縮減昌業大廈分店，僅保留一間分店。網民紛紛留言表示，現時市況下業主還加租，太離譜。更多消息：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？本地薑花斑茶社年半內執9間！太子聯合廣場舊舖8.5萬招租阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他更感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租」。阿成還認為，兩間分店均位於灣仔，位置相近導致客源分散，營運成本高企，「兩間舖嘅開支加人工，不如做好一間」，並透露若未來再開新店，或考慮轉往九龍區發展。網民紛紛在社交平台留言，指「處處都一樣，見好生意就加你租」，更有網民直斥「咁嘅時勢仲敢加租」、「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」。亦有網民指，舖租跟舖位價值相連，銀行只看出租金額數據，舖租少了銀行可能會向業主出信call loan，「香港減租會導致店舖貶值的，業主寧願唔租，都唔28Hse.com ・ 2 小時前
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿
創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
反恐第二案｜何卓為判囚18年 李嘉濱、張家俊判囚16年8月 官：視人命如草芥
反恐條例第二案 3 被告交替控罪成立，周一（ 27 日）判刑。首被告何卓為判監 18 年，另兩被告李嘉濱、張家俊則判監 16 年 8 個月。法庭線 ・ 3 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多
【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」now.com 體育 ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製
自從劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再襲上映後，全球再掀鬼滅熱潮，日本與台灣都打破多項紀錄。網友好奇，為何改編漫畫與動畫這麼多，但唯有《鬼滅之刃》能走到這樣的高度？之前有網友就討論，明明改編漫畫的動畫這麼多，為什麼只有《鬼滅之刃》能衝上這種高度？究竟它做對了什麼？多數人認為，《鬼滅之刃》的成功來自「故事、角色與動畫製作」三大關鍵要素，而這樣的完美組合，幾乎不可能再被複製。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
犯「皇」憎掀衝突 也馬被訓斥向Vini挑機
【Now Sports】周日皇家馬德里2:1擊敗巴塞隆拿的西班牙國家打吡，兩隊完場爆發衝突，雙方球星也馬與雲尼素斯互相叫囂，後者更差點衝上前動手。大戰前，也馬（Lamine Yamal）曾接受電視台專訪，批評皇家馬德里總愛在球證面前抱怨及搞小動作，還猶如「強盜」般奪走其他對手的積分，有指這番言論激怒了皇馬球員，甚至卡華查會在賽後以皇馬隊長身份，警告這名西班牙國家隊的「小弟」少點說話。果然這個傳聞成真，賽後當皇馬以2:1獲勝後，卡華查真的向也馬說：「你講太多了，現在再說呀？」也馬對此番說話當然不滿，想上前爭辯，結果兩隊球員開始走過來圍在他身邊，而古圖奧斯此時也指著也馬大罵，連今場被沙比阿朗素換出後滿肚氣的雲尼素斯，同樣走來指責也馬「話太多」，結果這名18歲巴塞隆拿新星疑向Vini「挑機」，邀他往球員通道「解決」，後者馬上準備衝過去，幸被其他人攔住。事實上，在這次衝突前，當巴塞的柏迪在補時階段紅牌被逐時，兩軍後備席便已經吵了起來，結果美列度奧和皇馬後備門將隆尼恩都領了黃牌，為之後雙方再「埋牙」升溫。皇馬教練沙比阿朗素賽後被問及衝突時，則嘗試淡化：「最後一刻的爭吵？我認為這反映了比賽的強度和now.com 體育 ・ 6 小時前