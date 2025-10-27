焦點

川普轉訪日本 將會晤新首相高市早苗

（法新社吉隆坡27日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天離開馬來西亞，轉往日本，展開亞洲訪問行程第2站。

美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）今天上午10時10分左右離開吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport），飛往東京。

川普預計於今晚抵達東京，並於晚間會晤日皇，明天則將與新任日本首相高市早苗舉行會談。

川普預定29日抵達南韓釜山（Busan），接下來將出席APEC峰會並與總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。

而川普這次行程的重頭戲預計是30日與中國國家主席習近平舉行的關鍵會談。

此外，川普先前表示對與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）會面「持開放態度」，引發外界臆測，認為他在訪韓期間不排除促成「川金會」。

